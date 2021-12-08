В США опубликуют феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»

В США в 2023 году появится феминистская версия романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Ее напишет американская писательница Сандра Ньюман. Об этом сообщил The Guardian.

Книга будет называться «Джулия», она расскажет историю с точки зрения любовницы Уинстона Смита — главного героя оригинального романа. Переосмысление событий «1984» одобрил наследник Оруэлла — его сын Ричард Блэр.

Издатель новой книги заявил, что Джулия понимает мир антиутопической Океании «намного лучше, нежели Уинстон». Девушка при этом довольна своей жизнью, несмотря на то что, по словам Оруэлла, она «гораздо более проницательна» и «менее восприимчива» к пропаганде.

«Она подвергала сомнению учения партии только тогда, когда они каким‑то образом касались ее собственной жизни. Часто она была готова принять официальную мифологию просто потому, что разница между правдой и ложью не казалась ей важной», — так писатель описывал свою героиню.

По мнению издателя «Джулии», она — «идеальная гражданка Океании», мир которой переворачивается после встречи с Уинстоном и перестает быть безопасным. Новый роман попытается понять, что увидела Джулия в Уинстоне и как столкнулась с партийной иерархией.

Ричард Блэр отметил, что долго искал автора для «Джулии», и Ньюман «оказалась идеально подходящей» кандидатурой. По словам представителя наследников Оруэлла, поклонники «1984» увидят в ее работе «провокационного и удовлетворяющего компаньона».

Антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984» вышел в 1949 году. Он рассказал о мужчине по имени Уинстон Смит, работающем в Министерстве правды. Смит сомневается в идеологии партии, однако рассказывает об этом только в собственном дневнике. На работе он встречает Джулию и вскоре вступает с ней в запретные отношения.