Хочет ли Chanel в метавселенную? Самое интересное из интервью генерального директора Бруно Павловски

Издание Vogue Business опубликовало интервью с генеральным директором Chanel Бруно Павловски. В нем он рассказал в том числе и об отношении компании к одному из главных трендов — метавселенным, цифровым пространствам, в которых виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. «Афиша Daily» выбрала главное из материала. «Chanel никогда не пойдет в метавселенную впереди других. Это революция в цифровой среде. Когда мы будем готовы, мы, вероятно, придумаем собственный подход к этому вопросу. Как вы понимаете, наш бренд важнее для реального мира», — сказал он. Однако, занимая относительно консервативную позицию по отношению к цифровым вселенным, Павловски отметил, что марка, например, внедрила блокчейн — сейчас он используется в процессе производства коллекций.

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Компания известна своим подчеркнутым нежеланием продавать товары онлайн. Vogue Business сообщает, что Chanel не планирует этого делать и сейчас — ее намерения не изменили длительные локдауны по всему миру. «Мы предлагаем покупателям заполнять списки пожеланий, доставляем товары на дом, приглашаем клиентов на индивидуальные визиты в наши магазины — мы разработали набор услуг, который позволяет нам приспосабливаться к возникающим в мире ситуациям. Для нас они прекрасно работают», — сообщил Павловски. Руководитель компании отметил, что сейчас магазины бренда закрыты из‑за локдауна в Вене, ранее они закрывались в Москве. При этом он заявил: «У нас двузначный рост в каждой стране за счет местных покупателей».

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Позиция Павловски отличается от того, как возможность работы в метавселенной воспринимают некоторые другие крупные игроки фешен-рынка. «Идея, что все должно присутствовать в материальном мире, очень быстро опровергается», — заявил один из топ-менеджеров Gucci Роберт Трифус. Gucci уже подал заявку на регистрацию патента, который позволит создавать программное обеспечение для онлайн-игр, виртуальной и дополненной реальности, производить умные очки и выпускать цифровую валюту. В этом году он уже активно работал с игровой вселенной Roblox. Подобные патенты также зарегистрировали Balenciaga и Saint Laurent. В конце ноября свой вариант цифровой вселенной представил Nike — также в Roblox. «Такая инициатива — возможность для Nike заинтересовать своей продукцией и ценностями новое поколение игроков, чтобы затем трансформировать это в реальные продажи», — писал CNBC.