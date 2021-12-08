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В Госдуму передали почти 260 тыс. подписей за отмену закона об иностранных агентах

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:03

В Госдуму передали петицию с просьбой отменить законы об иностранных агентах. Ее подписали почти 260 тыс. человек. Об этом сообщили представители информационного и правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*.

Текст петиции можно прочитать на портале Change.org. В нем «ОВД-Инфо»* указывает, что «и само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества».

«Законодательство об „иноагентах“ — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — сказано в тексте обращения.

По мнению авторов петиции, попадание в реестр иноагентов вынуждает многие организации прекратить работу или находиться под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации.

Нарушения правил, которым, с точки зрения «ОВД-Инфо», невозможно соответствовать, грозят иноагентам штрафами, тюремными сроками и возможным банкротством организаций. Для СМИ статус иноагента означает потерю рекламодателей и источников информации.

«На деятельность НКО накладывается все больше ограничений: например, запрет выдвигать кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии и проводить антикоррупционные экспертизы. Они ограничены в организации публичных мероприятий», — добавили в петиции.

Закон об иноагентах, как считают авторы документа, приводит к «беспрецедентному вторжению в частную жизнь» физлиц. «Такие требования невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и их человеческим достоинством», — убеждены они.

Среди поддержавших петицию — благотворительный фонд «Антон тут рядом», просветительский проект Arzamas Academy, издания «Бумага» и The Village, ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», портал Gulagu.net, студия «Либо/либо», «National Geographic Россия» и ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой».

*«ОВД-Инфо» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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