Иван Дорн в интервью Дмитрию Гордону заявил, что воспринимает конфликт между Россией и Украиной как полный ****** (шок).

«Честно говоря, у меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех этих событий остаемся без части Донецкого региона, Луганщины, без Крыма. То, что на Донбассе идет военный конфликт. И то, что между Украиной и Россией, по факту, происходит война, — это полный ****** [шок]. Вот что я чувствую», — заявил Дорн.

Он отметил, что продолжает выступать в России, поскольку считает это прививкой от агрессии и пытается донести до Россиян голос Украины. «Когда я за границей выхожу на сцену, я делаю это как представитель украинской культуры. Как украинский артист, который насыщен ее ДНК, этникой местной, фольклором, гармонией, мелодикой, народным творчеством», — пояснил музыкант.

По мнению Дорна, на бытовом уровне у россиян нет агрессии к украинцам, они сожалеют, что между странами произошел конфликт. При этом, он отметил, что существует много людей, которые считают, что Россия и Украина — одно и то же.

Им музыкант возражает, что Украина отдельная, независимая страна со своей историей, прошлым и будущим. «У нас другие ценности, иные принципы, другая культура в целом. Мне кажется, когда это поймут все, тогда война и закончится», — добавил музыкант.

В апреле 2017 году Дорн дал интервью Юрию Дудю, где назвал русских и украинцев братьями и заявил, что оттепель между странами уже начинается. После этого музыканта начали провоцировать украинские политики и журналисты, а некоторые даже перешли на оскорбления. Артисту пришлось отменить концерт в Одессе из‑за поступивших сообщений о готовившихся провокациях.