Вышел русский трейлер черно-белой драмы Кеннета Брана «Белфаст»

Главный герой — девятилетний мальчик по имени Бадди, который пытается ухаживать за одноклассницей, представляет себя рыцарем с крышкой от бака вместо щита и здоровается с продавцами в магазинах по пути в школу. Но в один момент его семье приходится покинуть страну из‑за политической ситуации. Теперь ему предстоит освоиться в новом обществе, при этом не потеряв себя.

В сети появился русский трейлер драмы Кеннета Брана «Белфаст», снятой по собственному сценарию режиссера. Посмотреть его можно на ютьюб-канале кинокомпании Universal Pictures.

«Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и все, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино», — гласит описание ролика.

«Белфаст» — по большей части автобиографичная драма Брана. Кинематографист родился в Белфасте, а его детство пришлось на вторую половину 60-х годов, когда в Северной Ирландии началась гражданская война.

В фильме снялись Катрина Балф, Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киран Хайндс, Джуд Хилл и другие. Премьера картины в российских кинотеатрах намечена на 31 марта 2022 года.