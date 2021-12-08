Пространства «СПИД.Центра» в Москве и Петербурге могут закрыться из‑за нехватки финансирования

Фонду помощи людям, живущим с ВИЧ, «СПИД.Центр» отказали в двух государственных грантах. У организации появились серьезные проблемы с финансированием, рассказал «Афише Daily» координатор московского офиса «СПИД.Центра» Ярослав Распутин.

Если ситуация не изменится, под риском закрытия окажутся пространства фонда в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В этих пространствах проходят группы поддержки, проводятся тестирования и консультации.

Чтобы не допустить закрытия, «СПИД.Центр» просит поддержки. Фонду можно отправить разовое пожертвование или подписаться на регулярные взносы. Для этого нужно заполнить форму на сайте организации.

«Мы никогда не отказывали в помощи тем, кто нуждался в ней в связи с ВИЧ или рискованной ситуацией, но сейчас вынужденно переходим в режим строгой экономии. Руководители и сотрудники фонда отказались от части заработной платы. Планы по открытию филиала в Краснодаре переносятся на неопределенный срок, как и запуск программы доконтактной профилактики. Мы временно остановили закупку тестов на сифилис и гепатиты B и C, а также все траты, не связанные напрямую с поддержкой. Также мы вынужденно сократим расходы на статьи для сайта», — сказал Распутин.

«СПИД.Центр» учрежден в 2016 году журналистом Антоном Красовским и заведующей отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой. Цель фонда — помощь людям, живущим с ВИЧ, и борьба с дискриминацией.

В России на 31 декабря 2020 года было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с ВИЧ, из них больше 388 тыс. человек умерли, свидетельствуют данные Федерального центра по борьбе со СПИДом. В прошлом году в стране инфекцию выявили у 72 023 человек — на 25,9% меньше, чем в 2019 году. Тогда же провели на 12,9% меньше тестов на ВИЧ, чем годом ранее.