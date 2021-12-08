Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие масок по фотографии

Верховный суд России разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски в случаях, когда из доказательств нарушения есть только запись с камер видеофиксации. Это следует из решения суда по делу оштрафованного за несоблюдение антиковидных мер продавца продуктового магазина, пишет ТАСС.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», — отмечается в тексте постановления.

Согласно выводам Верховного суда, для наложения штрафа за отсутствие маски не требуются экспертизы и специальные расследования. «Фотоматериалов с камер видеонаблюдения и других средств записи» достаточно для объективного рассмотрения подобных дел, отметили в суде.

Верховный суд начал рассмотрение дела продавца, после того как от него поступила кассационная жалоба. Он настаивал на необходимости проведения экспертизы для точного установления его личности.

Нарушение коронавирусных ограничений установила управа района Люблино, которая пришла в магазин с проверкой. Инспекция увидела продавца без маски и оштрафовала владельцев точки на 100 тыс. рублей по части 1 статьи 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).