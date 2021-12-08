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Тиктокер, который закидал на митинге машину ФСБ снежками, получил 2 года 8 месяцев лишения свободы

Семён Гудошников
Сегодня в 16:16

Тверской районный суд приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы блогера Константина Лакеева, который закидал снежками машину ФСБ на митинге 23 января. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу суда.

Тиктокера обвиняли по двум статьям УК: 213-я, часть 2 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору), и 167-я, часть 2 (порча имущества из хулиганских соображений).

Суд также удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного 337 тыс. рублей за порчу имущества. Защита намерена обжаловать решение суда.

По версии следствия, Лакеев на январском митинге в поддержку Алексея Навального закидал снежками и пнул черный автомобиль с номерами АМР на Цветном бульваре.

Константин Лакеев, известный как Костя Киевский (792 тыс. подписчиков), входил в тикток-хаус Good People. В этом доме его и задержали вечером 26 января вместе еще с десятью блогерами, которые тоже могли участвовать в митинге.

После задержания Лакеев попросил прощения у сотрудников полиции и раскаялся в содеянном. «Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого сто процентов не повторится», — заявил он.

Во время акции в поддержку Навального 23 января протестующие закидали снежками служебный автомобиль ФСБ, проезжающий по Цветному бульвару. Некоторые митингующие прыгали по машине, пинали ее и пытались разбить стекла. По информации ТАСС, водителю распылили в лицо газовый баллончик и повредили глаз. Baza сообщала, что никакого вреда водителю не причинили.

* «Медиазона» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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