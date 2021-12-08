YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной

На странице Шукшиной говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». О каких именно нарушениях идет речь, неизвестно.

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной , выступающей против обязательной вакцинации. Об этом актриса сообщила в телеграм-канале.

Ранее Instagram добавил предупреждение при попытке подписаться на аккаунт актрисы о распространении «ложной информации».

Шукшина стала одним из адресатов открытого письма, написанного российскими врачами к противникам вакцинации. Медики позвали антиваксеров, в том числе политиков и музыкантов, в красные зоны, чтобы те пересмотрели свои взгляды.

Актриса ответила на приглашение в своем последнем посте. Она заявила, что выступает не против вакцинации, а против «порядка ее реализации», и пригласила тех «в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники». Она полагает, что люди участвуют в «эксперименте неисследованной вакцины».

«А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения», — заключила Шукшина. Ее поддержал актер Егор Бероев, к которому тоже обратились врачи.