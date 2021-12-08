В Москве открылось сразу 10 станций метро. Вот как они выглядят

Вечером 7 декабря в Москве открылись десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на участке между станциями «Мневники» и «Каховская».

На церемонии открытия присутствовал мэр города Сергей Собянин. Президент Владимир Путин принял участие в запуске по видеосвязи.

Это первый случай, когда в строй вводятся одновременно десять станций. Семь из них — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий, и две — Московских центральных диаметров. По задумке станции разгрузят центральную часть метро.

Показываем, как выглядят новые платформы.

«Воронцовская»