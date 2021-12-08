В Москве открылось сразу 10 станций метро. Вот как они выглядят

Вечером 7 декабря в Москве открылись десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на участке между станциями «Мневники» и «Каховская».
На церемонии открытия присутствовал мэр города Сергей Собянин. Президент Владимир Путин принял участие в запуске по видеосвязи.
Это первый случай, когда в строй вводятся одновременно десять станций. Семь из них — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий, и две — Московских центральных диаметров. По задумке станции разгрузят центральную часть метро.
Показываем, как выглядят новые платформы.
«Воронцовская»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Терехово»
1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4
«Проспект Вернадского»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Новаторская»
1 из 2
2 из 2
«Мичуринский проспект»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Кунцевская»
1 из 2
2 из 2
«Каховская»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Зюзино»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Давыдково»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
«Аминьевская»
1 из 3
2 из 3
3 из 3
Всего на БКЛ будет 31 станция, общая протяженность линии — 70 километров. На данный момент открыты уже 22 платформы, остальные 9 будут введены в строй в 2022-м — начале 2023 года.