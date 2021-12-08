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В Москве открылось сразу 10 станций метро. Вот как они выглядят

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Вечером 7 декабря в Москве открылись десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на участке между станциями «Мневники» и «Каховская».

На церемонии открытия присутствовал мэр города Сергей Собянин. Президент Владимир Путин принял участие в запуске по видеосвязи.

Это первый случай, когда в строй вводятся одновременно десять станций. Семь из них — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий, и две — Московских центральных диаметров. По задумке станции разгрузят центральную часть метро.

Показываем, как выглядят новые платформы.

«Воронцовская»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Терехово»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 4
2 из 4
4 из 4

«Проспект Вернадского»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Новаторская»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 2
2 из 2

«Мичуринский проспект»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Кунцевская»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 2
2 из 2

«Каховская»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Зюзино»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Давыдково»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

«Аминьевская»

© Сергей Собянин/«ВКонтакте»
1 из 3
2 из 3
3 из 3

Всего на БКЛ будет 31 станция, общая протяженность линии — 70 километров. На данный момент открыты уже 22 платформы, остальные 9 будут введены в строй в 2022-м — начале 2023 года.

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