В Петербурге задержан совладелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер. Его подозревают в мошенничестве

В Петербурге задержан совладелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна Мейер. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Сейчас супругов Мейер допрашивают сотрудники Следственного комитета. «Коммерсант» предполагает, что в ближайшее время их статус могут поменять на обвиняемых. После первоначальных следственных действий фигурантам назначат меру пресечения.

Уголовное дело о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей было заведено в 2017 году. «Юлмарт» взял эту сумму в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании.

Первым подозреваемым по делу стал другой совладелец интернет-ретейлера Дмитрий Косыгин. Сперва ему инкриминировали статью о мошенничестве в особо крупном размере, но затем обвинение переквалифицировали на менее тяжкое — причинение ущерба без признаков хищения. Однако прокуратура отменила это решение, и, по данным «Коммерсанта», дело вновь расследуется по факту мошенничества.

Август Мейер родился в США, получил российское гражданство и с 1999 года живет в Петербурге. Он занимает 181-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 650 млн долларов.