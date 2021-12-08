The Information: Apple подписала секретную сделку с правительством Китая на 275 млрд долларов

По сообщению издания, соглашение было подписано еще в 2016 году. Это произошло после того, как компания столкнулась с ограничениями со стороны китайских регуляторов. По данным внутренних документов и сообщениям источников The Information, часть властных элит КНР была убеждена, что инвестиции Apple в местную экономику недостаточны.

Издание The Information рассказало , что генеральный директор Apple Тим Кук подписал секретное соглашение с властями Китая на сумму 275 млрд долларов, чтобы компания продолжила беспрепятственно работать в стране.

Так, Apple была вынуждена прекратить работу сервисов iBooks и iTunes Movies в стране и проиграла суд, чье решение не позволяло компании использовать название iPhone для товаров, не имеющих отношения к смартфонам.

Издание также пишет, что действия властей угрожали работе iCloud, Apple Pay и AppStore. Компания теряла выручку на китайском рынке: за квартал, предшествовавший началу контактов Кука с официальными лицами, продажи Apple в стране упали на 26%.

Результатом нескольких визитов Кука стал «меморандум о взаимопонимании», подписанный совместно с Государственным комитетом по развитию и реформам КНР. По итогам заключения сделки законодательные ограничения в отношении Apple были ослаблены, пишет издание.