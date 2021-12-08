The Information: Apple подписала секретную сделку с правительством Китая на 275 млрд долларов

Издание The Information рассказало, что генеральный директор Apple Тим Кук подписал секретное соглашение с властями Китая на сумму 275 млрд долларов, чтобы компания продолжила беспрепятственно работать в стране.
По сообщению издания, соглашение было подписано еще в 2016 году. Это произошло после того, как компания столкнулась с ограничениями со стороны китайских регуляторов. По данным внутренних документов и сообщениям источников The Information, часть властных элит КНР была убеждена, что инвестиции Apple в местную экономику недостаточны.
Так, Apple была вынуждена прекратить работу сервисов iBooks и iTunes Movies в стране и проиграла суд, чье решение не позволяло компании использовать название iPhone для товаров, не имеющих отношения к смартфонам.
Издание также пишет, что действия властей угрожали работе iCloud, Apple Pay и AppStore. Компания теряла выручку на китайском рынке: за квартал, предшествовавший началу контактов Кука с официальными лицами, продажи Apple в стране упали на 26%.
Результатом нескольких визитов Кука стал «меморандум о взаимопонимании», подписанный совместно с Государственным комитетом по развитию и реформам КНР. По итогам заключения сделки законодательные ограничения в отношении Apple были ослаблены, пишет издание.
В ответ компания обязывалась работать совместно с китайскими разработчиками над «самыми передовыми производственными технологиями», обучать специалистов, использовать больше произведенных в Китае комплектующих и сотрудничать с учебными заведениями страны, специализирующимися на технологиях.
Отдельно в материале упоминается необходимость Apple вкладываться в технологические компании КНР. Так, 1 млрд долларов был инвестирован в китайский сервис такси Didi Chuxing. Также обязательства коснулись вложений в исследовательские центры, розничные магазины, проекты в области возобновляемых источников энергии и другие инициативы.
Издание сообщает, что за прошедший финансовый год, закончившийся в сентябре, Apple получила на китайском рынке рекордную выручку в размере 68 млрд долларов. Сейчас на Китай приходится пятая часть всех продаж компании.