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Отсылки к поп-культуре 80-х и легкий летний вайб в клипе RSAC на песню «Я делаю деньги»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:35

Группа RSAC выпустила клип на трек «Я делаю деньги». Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале группы (мы не можем его опубликовать из‑за мата).

«Сочные краски, узнаваемые „пасхалки“, легкий летний вайб и ретрофутуристичный мир, отсылающий к поп-культуре 80-х, под динамичные ритмы вырывают слушателей из существующей реальности и погружают в атмосферу ретровейва, восьмибитных видеоигр и зажигательного диско», — сообщается в релизе клипа.

Яркие кадры иронично дополняют дерзкий сингл про эйфорию от выигранного джекпота, сладость победы и жизнь в удовольствие. «Деньги — это всегда часть игры, в которой нет места меланхоличной лирике», — пишут музыканты.

Оператором видео выступил George Richard Bruno. Он отметил, что «Я делаю деньги» — идеальный трек, чтобы похулиганить.

«Я уже видел работы Джорджа, и они мне сразу понравились, поэтому мне осталось только принять правила игры и наслаждаться процессом. В итоге я остался доволен результатом», — сказал основатель RSAC Феликс Бондарев.

Сингл «Я делаю деньги» вошел в треклист последней пластинки группы «Не важно, что говорят кисы», которая вышла 1 октября. В записи приняли участие певица Марбл и рэпер Slimus, экс-участник группы Centr.

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