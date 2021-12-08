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В России выявили 30 752 новых случая COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:46

В России за последние сутки выявили 30 752 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 344 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2573 до 3004. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Самарская и Воронежская области, Пермский край, Свердловская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 895 597. За сутки умерли 1 179 человек, за все время — 284 823. Выздоровели за последние 24 часа 36 976 человек, за весь период — 8 602 067.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 265,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,7 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,5 млн).

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