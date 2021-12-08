В России выявили 30 752 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 30 752 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 344 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2573 до 3004. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Самарская и Воронежская области, Пермский край, Свердловская и Нижегородская области.