Верховный суд пересмотрит дело националистов Тихонова и Хасис, осужденных за убийство

Президиум Верховного суда России отправил на пересмотр приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Хасис Дмитрия Аграновского.

По информации «Новой газеты», Тихонову и Хасис избрана «мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта».

Как заявил Аграновский, дело будет пересмотрено апелляционной инстанцией. Он отметил, что доволен решением президиума и рассчитывает на отмену приговора Никите Тихонову и Евгении Хасис.

Производство по уголовному делу против Тихонова и Хасис возобновилось после решения Европейского суда по правам человека. В феврале 2021-го ЕСПЧ признал, что в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис было нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство — присяжные, которые рассматривали их дело, не были беспристрастны.

19 января 2009 года 34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову застрелили на улице Пречистенка в центре Москвы.

В 2011 году присяжные признали Никиту Тихонова и Евгению Хасис виновными в убийстве. Они также были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов — еще в подделке документов. По итогу Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве.