перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Верховный суд пересмотрит дело националистов Тихонова и Хасис, осужденных за убийство 11:57
В России выявили 30 752 новых случая COVID-19 11:46
Роскомнадзор заблокировал в России сайт Tor 11:34
Режиссер «Хранителей» снимет сериал Роднянского «Красная радуга» 11:27
kremlin.ru
Бастрыкин раскритиковал региональные управления СК из‑за роста числа оправдательных приговоров 11:18
«Левада-центр»*: 76% россиян отрицательно относятся к введению QR-кодов в общественном транспорте 10:37
В Токио введут сертификаты об однополом партнерстве 9:55
Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 9:55
Университет Гонконга опубликовал первую фотографию «Омикрон»-штамма 9:22
Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»
Ник Офферман сыграет в сериале по The Last of Us 8:37
Дженнифер Лоуренс сыграет основательницу Theranos Элизабет Холмс в фильме «Плохая кровь» 3:12
В сети появился трейлер фильма «Золото». В нем сыграл Зак Эфрон 2:30
Петербургский бар El copitas вошел в топ-10 лучших заведений мира 1:46
Владимир Путин и Джо Байден провели первые переговоры. Главные итоги 0:44
Unreal Engine/YouTube
Epic Games и создатели «Матрицы» анонсировали проект на движке Unreal Engine 5 Вчера в 22:38
Telegram позволил блокировать скриншоты и пересылку сообщений из групп и каналов Вчера в 22:34
Студентам ВШЭ прислали письмо о запрете практики у иноагентов. В вузе назвали это ошибкой менеджера Вчера в 21:39
Героиня рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей вошла в список влиятельных женщин мира по версии Би-би-си Вчера в 21:20
The Guardian: ученые нашли вариант «Омикрона», который не выявляется ПЦР-тестами Вчера в 20:37
Стрельба в московском МФЦ, фильм Дудя о пытках и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Отключить рекламу

Верховный суд пересмотрит дело националистов Тихонова и Хасис, осужденных за убийство

Виктория Шанина
Сегодня в 11:57

Президиум Верховного суда России отправил на пересмотр приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Хасис Дмитрия Аграновского.

По информации «Новой газеты», Тихонову и Хасис избрана «мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта».

Как заявил Аграновский, дело будет пересмотрено апелляционной инстанцией. Он отметил, что доволен решением президиума и рассчитывает на отмену приговора Никите Тихонову и Евгении Хасис.

Производство по уголовному делу против Тихонова и Хасис возобновилось после решения Европейского суда по правам человека. В феврале 2021-го ЕСПЧ признал, что в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис было нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство — присяжные, которые рассматривали их дело, не были беспристрастны.

19 января 2009 года 34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову застрелили на улице Пречистенка в центре Москвы.

В 2011 году присяжные признали Никиту Тихонова и Евгению Хасис виновными в убийстве. Они также были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов — еще в подделке документов. По итогу Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Станислав Маркелов
Никита Тихонов
Евгения Хасис
Анастасия Бабурова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить