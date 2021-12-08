Бастрыкин раскритиковал региональные управления СК из‑за роста числа оправдательных приговоров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал руководителей региональных управлений ведомства из‑за роста числа оправдательных приговоров по уголовным делам. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

Глава ведомства заслушал доклады руководителей «следственных подразделений, где показатели по числу оправданных по уголовным делам лиц особенно тревожны». В их числе оказались Красноярский край, Хакасия, Калужская и Костромская области, а также Татарстан.

Последний регион подвергся самой серьезной критике. В республике, отмечает СК, оправдательные приговоры выносили, в том числе, из‑за «признание совершенного фигурантом деяния малозначительным и не представляющим общественной опасности».

В сообщении Следственного комитета отмечается, что всего в России за 2021 год в суды были направлены 73 тыс. уголовных дел в отношении 82 тыс. обвиняемых. Из них оправдано менее одного процента подсудимых.

«Большинство оправдательных приговоров выносятся по уголовным делам о преступлениях против личности», — пишет ведомство.

По словам Бастрыкина, основные причины роста числа оправдательных приговоров — недостаточное качество следственных действий, особенно на этапе сбора доказательств, неполнота проверки доводов фигурантов дел, а также затяжной характер расследования в некоторых случаях.

По итогам встречи Александр Бастрыкин заявил, что необходимо разбирать каждый случай оправдания подсудимых и тщательнее взаимодействовать со следователями с целью оперативного обжалования неправосудных решений об оправдательных приговорах.