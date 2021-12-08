Режиссер «Хранителей» снимет сериал Роднянского «Красная радуга»

Режиссер и оператор Андрий Парекх («Наследники», «Хранители») снимет драматический сериал «Красная радуга», который спродюсирует Александр Роднянский («Дылда», «Разжимая кулаки»). Об этом сообщает Deadline.

Действие сериала, основанного на реальных событиях, развернется в 1978 году. «Красная радуга» расскажет о том, как секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. Тогда в стране гомосексуальность каралась длительным тюремным заключением.

Сценаристом шоу выступил Мэтт Джонсон («Доктор Кто» и «Молокососы»). Кто сыграет в сериале и когда состоится премьера, пока неизвестно.

«Я очень рад принести в мир „Красную радугу“. Исходя из абсурдной предпосылки, этот проект невероятно многослойен и полон нюансов. Он обещает как бросить вызов зрителям, так и вовлечь их в отношения и историю любви, которые разворачиваются на фоне советской России конца 1970-х годов», — рассказал Парекх.

По словам продюсера, права на экранизацию истории были приобретены у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей немецких активистов. «Ее задача была особо сложна — нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова», — добавил Роднянский.