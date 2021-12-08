«Левада-центр»*: 76% россиян отрицательно относятся к введению QR-кодов в общественном транспорте

76% россиян выступили против введения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте. Об этом следует из опроса «Левада-центра»*, который проводился с 25 ноября по 1 декабря.

В нем приняли участие 1603 человека от 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 регионах России.

Опрос показал, что 59% респондентов относятся к этой инициативе полностью отрицательно, а 17% — скорее отрицательно. Полностью поддерживают введение QR-кодов в общественном транспорте 8% респондентов, а скорее положительно — 13%.

К внедрению QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий положительно относятся 30% опрошенных. Против выступают 67% респондентов.

51% россиян считает маловероятными массовые выступления против введения электронных пропусков, а 43% думают, что они возможны. 25% считают, что могли бы принять в них участие, если выступления будут проходить в том месте, где живет респондент.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

