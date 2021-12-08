Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет Associated Press.

Бойкот подразумевает отказ от поездки на Олимпиаду официальных лиц, спортсмены по-прежнему могут участвовать в соревнованиях. По словам Моррисона, такое решение не удивительно — в последние годы отношения Австралии и Китая сильно ухудшились.

«Я делаю это, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Это правильно», — сказал премьер-министр.

Среди причин объявления бойкота оказались продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Другим поводом стала критика оборонительных планов Австралии со стороны КНР, в частности идеи приобрести атомные подводные лодки.

Первым о бойкоте Олимпиады в Пекине объявили власти США. 6 ноября официальные делегации чиновников отказались приезжать на соревнования из‑за геноцида уйгуров в Синьцзяне. В Китае решение назвали «политической манипуляцией», так как «никаких приглашений американским политикам не поступало» и бойкот «просто возник из ниоткуда».

В январе США первыми в мире обвинили Китай в геноциде исламского народа — уйгуров. Госсекретарь страны Майк Помпео заявил, что представителей этнического меньшинства лишили свободы, содержали в закрытых трудовых лагерях, принуждали к стерилизации и пытали. Кроме того, власти КНР нарушили права уйгуров на свободу вероисповедания и выражение мнений, отметил тогда Помпео.