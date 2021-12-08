В Токио введут сертификаты об однополом партнерстве

С апреля 2022 года в Токио введут систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве. Об этом сообщает Reuters.

В рамках программы однополые партнеры смогут зарегистрировать свои отношения и получить некоторые привилегии, которыми пользуются супружеские пары. Например, право снимать совместное жилье и право на посещение больниц.

Сертификат не будет являться документом о законном браке. Издание отмечает, что даже в этом случае это важный шаг к легализации однополых союзов в стране.

«Некоторые консерваторы высказывали опасения, что, хотя эти партнерства являются лишь символическими бумажками, они могут подорвать японские традиции или традиционную японскую семейную систему. Надеюсь, это будет шанс доказать обратное», — сказал глава Prime Services Japan и активист движения «Брак для всех в Японии» Маса Янагисава.

В 2015 году район Сибуя стал первым местом в Японии, где была введена система партнерства. На данный момент она охватывает уже 41% населения страны.