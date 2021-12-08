Владимир Путин и Джо Байден провели первые переговоры. Главные итоги

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первые переговоры. Они прошли по видеосвязи 7 декабря и в основном были посвящены «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российско-американские отношения

Лидеры стран разговаривали около двух часов. В ходе разговора они согласились, что отношения России и США находятся в неудовлетворительном состоянии. По мнению Путина, выходом из ситуации может стать обоюдное обнуление ограничений для дипмиссий.

Разлом в отношениях, как отметил российский лидер, произошел из‑за линии американских властей, которые пять лет назад начали ограничивать работу дипломатов из России. Соответствующие меры российской стороны Путин называл вынужденными и зеркальными.

Также президенты отметили, что важно следовать договоренностям, достигнутым на российско-американском саммите в Женеве в июне 2021 года. Кроме того, важно помнить о союзничестве стран в годы Второй мировой войны, подчеркнули лидеры государств.