Владимир Путин и Джо Байден провели первые переговоры. Главные итоги

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первые переговоры. Они прошли по видеосвязи 7 декабря и в основном были посвящены «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом». Об этом сообщили на сайте Кремля.
Российско-американские отношения
Лидеры стран разговаривали около двух часов. В ходе разговора они согласились, что отношения России и США находятся в неудовлетворительном состоянии. По мнению Путина, выходом из ситуации может стать обоюдное обнуление ограничений для дипмиссий.
Разлом в отношениях, как отметил российский лидер, произошел из‑за линии американских властей, которые пять лет назад начали ограничивать работу дипломатов из России. Соответствующие меры российской стороны Путин называл вынужденными и зеркальными.
Также президенты отметили, что важно следовать договоренностям, достигнутым на российско-американском саммите в Женеве в июне 2021 года. Кроме того, важно помнить о союзничестве стран в годы Второй мировой войны, подчеркнули лидеры государств.
Эскалация ситуации на границе с Украиной
«Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования», — сказали в Кремле.
По словам российской стороны, президент России «проиллюстрировал деструктивную линию Киева» в этом отношении и «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же упомянул «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и предупредил, что за эскалацию обстановки на территории соседней страны России могут грозить санкции.
Путин в ответ попросил «не перекладывать ответственность на плечи России» и напомнил, что НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских рубежей.
Россия, как отметил президент, серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение наступательных систем вооружений в сопредельных с Россией странах.
Информационная и ядерная безопасность
Также лидеры США и России обсудили вопрос информационной безопасности. Они договорились совместно бороться с киберпреступностью и сотрудничать в уголовно-процессуальном и оперативно-техническом направлениях.
Разговор коснулся и потенциальных ядерных угроз. В частности, Путин подчеркнул важность полноценного выполнения плана действий по иранской ядерной программе.
«Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения», — добавили в Кремле.