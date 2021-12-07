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Telegram позволил блокировать скриншоты и пересылку сообщений из групп и каналов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:34

Telegram разработал новые функции для защиты контента. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Для этого в типе сообщества или чата нужно нажать на пункт «Запретить копирование», говорится в блоге компании.

Кроме того, у пользователей мессенджера появилась возможность полностью контролировать историю своих переписок. Отныне они могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы, в том числе все сообщения за конкретный день или промежуток времени.

Пока удаление сообщение за определенные дни доступно только в личных чатах. Однако во всех остальных переписках можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

Telegram также добавил возможность автоматического завершения сеансов на разных устройствах. Эта функция может быть полезна для пользователей, которые открывают мессенджер с разных гаджетов одновременно, в том числе через браузер.

Для каждого устройства стало возможно установить собственные правила, касающиеся приема звонков и открытия новых секретных чатов.

В публичных группах теперь разрешено публиковать комментарии не только со своего личного аккаунта, но и с аккаунта своего канала. Таким образом Telegram помогает избежать нежелательного внимания к персональной учетной записи.

Кроме того, в обновлении приложения появились новые цветовые темы с анимированными фонами, новые способы авторизации через звонок, распознавание текста для устройств на iOS 13+ и другие разработки.

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