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Epic Games и создатели «Матрицы» анонсировали проект на движке Unreal Engine 5

Семён Гудошников
Вчера в 22:38

Epic Games и создатели новой «Матрицы» анонсировали новый проект, созданный на игровом движке Unreal Engine 5. Что это будет, игра, приложение или какая‑то иная демонстрация возможностей движка, неясно.

На сайте Xbox, где доступна предзагрузка «Матрицы: Пробуждение — An Unreal Engine 5 Experience», проект описывается как «бесплатная технологическая демонстрация» и «будущее интерактивного повествования».

Пользователям обещают «поездку в изменяющую реальность вселенную „Матрицы“ при участии Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс». Создателями проекта называют «всех, кто работал над первым фильмом».

Предзагрузку также можно выполнить на сайте PlayStation Store. Там, после аналогичного описания проекта, его в том числе называют игрой. «Игромания» предполагает, что речь о технодемо.

Анонс проекта сопроводили 15-секундным тизером, в котором появляется цифровой двойник Киану Ривза (в гиперреалистичной графике). Он спрашивает у зрителей, как можно узнать, что нечто реально.

Релиз «Матрицы: Пробуждение — An Unreal Engine 5 Experience» состоится в рамках The Game Awards 10 декабря — за шесть дней до старта российского проката новой «Матрицы». Накануне четвертая часть франшизы обзавелась новым трейлером — с воспоминаниями Нео, кадрами из прошлых фильмов и кунг-фу.

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