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Студентам ВШЭ прислали письмо о запрете практики у иноагентов. В вузе назвали это ошибкой менеджера

Семён Гудошников
Сегодня в 21:39

Высшая школа экономики отправила студентам документ о том, как им следует проходить практику. В нем говорилось, что вуз не оформит практику, пройденную у ИП и в организациях — иностранных агентах.

На соответствующий пункт обратила внимание студентка ВШЭ и бывший редактор Doxa Татьяна Колобакина в своем телеграм-канале.

Как уточняет «Новая газета», письмо направили от департамента медиа ВШЭ, его адресаты — студенты бакалаврских программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации».

К моменту написания заметки запрет о прохождении практики у иноагентов из документа убрали. В пресс-службе вуза назвали удаленное требование ошибкой менеджера по практике.

«Информация о запрете студентам ФКМД прохождения практики в организациях ИП и СМИ-иноагентах неверна, такого запрета у нас нет, такие решения не принимались ни на уровне ректората, ни на уровне факультета. Вместе с тем студенты действительно получили письмо, содержащее ошибочные, неверные сведения. Ошибка менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством, связана с неверным пониманием законодательства», — цитирует «Новая газета» комментарий ВШЭ.

TJ заметил, что в прошлом году Высшая школа экономики предлагала студентам пройти практику в «Трансперенси Интернешнл — Россия», организации, признанной иностранным агентом в 2015 году.

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