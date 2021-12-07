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Мужчина пытался прибить мошонку к брусчатке Красной площади. Его отправили в психиатрическую клинику

Семён Гудошников
Сегодня в 20:30

Вечером 6 декабря полуобнаженный мужчина попытался прибить половые органы к брусчатке Красной площади. Его задержали полицейские, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При себе у задержанного нашли молоток и саморезы. Ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток по статье КоАП о мелком хулиганстве.

По информации телеграм-канала Shot, в отделе мужчина назвал свой поступок обрядом со сверхъестественными силами, который приказали ему совершить духи. Из полиции задержанного доставили в психиатрическую лечебницу.

РИА «Новости» и Shot приводят личные данные задержанного: его зовут Алексей, родился в 1997 году, прописан в Долгопрудном.

Аналогичный перформанс в ноябре 2013 года устроил на Красной площади художник-акционист Петр Павленский. Сперва на него завели административное дело о мелком хулиганстве, затем — уголовное по статье о хулиганстве. В действиях Павленского не нашли состава преступления, независимые экспертизы признали акцию видом современного искусства и дело закрыли.

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