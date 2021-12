Pitchfork назвал топ-50 лучших альбомов года. Среди них релизы Адель и Оливии Родриго

Американский журнал Pitchfork опубликовал рейтинг лучших альбомов года. В него вошли 50 пластинок, среди которых оказались релизы Адель, Оливии Родриго, Japanese Breakfast, а также Tyler, the Creator.

Лучшим альбомом 2021 года редакторы издания признали «Heaux Tales» Джазмин Салливан. Пластинку они назвали «более амбициозной», нежели предыдущие релизы артистки, и исследующей различные оттенки гнева, вины, секса и чувства оставленности.

Вторую строчку рейтинга получил альбом «Fatigue» американской мультиинструменталистки L’Rain. «Ее второй альбом представляет собой симфонию мимолетного, гиперспецифичного звука», — отметили в издании.

Тройку лучших пластинок года замкнул «Call Me If You Get Lost» рэпера Tyler, the Creator. Pitchfork назвал альбом «концептуальной записью о роскошной жизни, рассказанной альтер эго артиста в меховой шапке, сэром Тайлером Бодлером».

В топ-10 релизов года попали пластинки Floating Points, Фэроу Сандерса и Лондонского симфонического оркестра, инди-рок-группы Low, панк-коллектива Turnstile, канадского фолк-бенда The Weather Station, африканского музыканта Мдоу Моктара, рэпера Playboi Carti и Dry Cleaning.