перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стрельба в московском МФЦ, фильм Дудя о пытках и другие новости дня
20:36 дайджест
Мужчина пытался прибить мошонку к брусчатке Красной площади. Его отправили в психиатрическую клинику 20:30
Pitchfork назвал топ-50 лучших альбомов года. Среди них релизы Адель и Оливии Родриго 20:09
Маккензи Скотт сместила Ангелу Меркель в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Впервые за 10 лет 18:47
Как работает алгоритм TikTok? Расследование The New York Times 18:24
Oxxxymironofficial/YouTube
Новый альбом Оксимирона попал в топ-5 глобального чарта Spotify 18:23
Иван Ургант посвятил выпуск своего шоу бабушке — актрисе Нине Ургант 17:55
Сценарий фильма «Прочь» признали лучшим в XXI веке 17:45
Юрий Дудь выпустил документальный фильм о пытках в России 17:41
Европейцы начали отправлять жалобы на изменение климата в суды 17:13
Сайт Бугульминского муниципального района
Центральную площадь Бугульмы украсят фигурами из Minecraft. Проект получил название «Бугулькрафт» 17:09
В канале подмосковного оперштаба появилась картинка с надписью «Гнида, прививайся от ковида!» 16:31
Вожатую подмосковного детского лагеря приговорили к семи годам колонии за убийство коллеги 16:25
В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ 15:50
Билли Айлиш пытается пережить расставание в клипе «Male Fantasy» 15:45
Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию 15:31
nikitamedyantsev/Instagram
В Москве — рекордный снегопад (и пробки). Фото- и видеорепортаж из соцсетей 15:30
В ОАЭ сократят рабочую неделю до четырех с половиной дней 14:54
Instagram обещает стать безопаснее для подростков — после скандала и за день до слушаний в Конгрессе 14:53
Вышел трейлер «Станции одиннадцать» — сериала HBO Max о восстановлении жизни после пандемии 14:46
Отключить рекламу

Pitchfork назвал топ-50 лучших альбомов года. Среди них релизы Адель и Оливии Родриго

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Американский журнал Pitchfork опубликовал рейтинг лучших альбомов года. В него вошли 50 пластинок, среди которых оказались релизы Адель, Оливии Родриго, Japanese Breakfast, а также Tyler, the Creator.

Лучшим альбомом 2021 года редакторы издания признали «Heaux Tales» Джазмин Салливан. Пластинку они назвали «более амбициозной», нежели предыдущие релизы артистки, и исследующей различные оттенки гнева, вины, секса и чувства оставленности.

Вторую строчку рейтинга получил альбом «Fatigue» американской мультиинструменталистки L’Rain. «Ее второй альбом представляет собой симфонию мимолетного, гиперспецифичного звука», — отметили в издании.

Тройку лучших пластинок года замкнул «Call Me If You Get Lost» рэпера Tyler, the Creator. Pitchfork назвал альбом «концептуальной записью о роскошной жизни, рассказанной альтер эго артиста в меховой шапке, сэром Тайлером Бодлером».

В топ-10 релизов года попали пластинки Floating Points, Фэроу Сандерса и Лондонского симфонического оркестра, инди-рок-группы Low, панк-коллектива Turnstile, канадского фолк-бенда The Weather Station, африканского музыканта Мдоу Моктара, рэпера Playboi Carti и Dry Cleaning.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Бумеранг
Петр Буслов возвращается к кино и жанру на букву Б
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Адель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить