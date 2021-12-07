The Guardian: ученые нашли вариант «Омикрона», который не выявляется ПЦР-тестами

The Guardian сообщает, что ученые обнаружили разновидность «Омикрон»-штамма коронавируса, который не определяется ПЦР-тестами. Газета не называет конкретных имен исследователей или названий научных организаций, где было сделано открытие. Издание заявляет, что новый вариант схож по набору мутаций со стандартным «Омикроном», однако у него отсутствует та часть, которая позволяет выявить его с помощью тестирования. Ученые сообщают, что из‑за отличий в строении новая разновидность может вести себя, в том числе распространяться, иначе, чем уже известная, — однако пока данных об этом недостаточно.

Сообщается, что образцы новой инфекции найдены в южноафриканском регионе, Австралии и Канаде. Всего зафиксированы 12 случаев. Издание уточняет, что данных об обнаружении новой версии в Великобритании сейчас нет. Исследователи разделили «Омикрон», получивший наименование B.1.1.529, на подвиды: BA.1, известный первоначально, и BA.2, который, как сообщает The Guardian, часть ученых называют «невидимкой». Руководитель Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Баллу сообщил, что 6% или 42 из 702 геномов «Омикрона», загруженных на международную научную платформу обмена данными GISAID, принадлежали BA.2. «На данный момент неизвестно, как именно появился новый вариант. Его относят к „Омикрону“, но он отличается генетически и может стать новым „вариантом, вызывающим озабоченность“, если успеет распространиться достаточно быстро», — передает издание. Один из анонимных собеседников газеты в научной среде заявил, что быстрое появление двух разновидностей друг за другом «вызывает беспокойство».

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