The Guardian: ученые нашли вариант «Омикрона», который не выявляется ПЦР-тестами

The Guardian сообщает, что ученые обнаружили разновидность «Омикрон»-штамма коронавируса, который не определяется ПЦР-тестами. Газета не называет конкретных имен исследователей или названий научных организаций, где было сделано открытие.
Издание заявляет, что новый вариант схож по набору мутаций со стандартным «Омикроном», однако у него отсутствует та часть, которая позволяет выявить его с помощью тестирования. Ученые сообщают, что из‑за отличий в строении новая разновидность может вести себя, в том числе распространяться, иначе, чем уже известная, — однако пока данных об этом недостаточно.
Сообщается, что образцы новой инфекции найдены в южноафриканском регионе, Австралии и Канаде. Всего зафиксированы 12 случаев. Издание уточняет, что данных об обнаружении новой версии в Великобритании сейчас нет.
Исследователи разделили «Омикрон», получивший наименование B.1.1.529, на подвиды: BA.1, известный первоначально, и BA.2, который, как сообщает The Guardian, часть ученых называют «невидимкой».
Руководитель Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Баллу сообщил, что 6% или 42 из 702 геномов «Омикрона», загруженных на международную научную платформу обмена данными GISAID, принадлежали BA.2.
«На данный момент неизвестно, как именно появился новый вариант. Его относят к „Омикрону“, но он отличается генетически и может стать новым „вариантом, вызывающим озабоченность“, если успеет распространиться достаточно быстро», — передает издание. Один из анонимных собеседников газеты в научной среде заявил, что быстрое появление двух разновидностей друг за другом «вызывает беспокойство».
Всемирная организация здравоохранения заявляла, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта»-штамм. Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолог Мария Ван Керкхове рассказала, что, по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса. Организация также не зафиксировала ни одного летального исхода, связанного с этим вариантом.
В России за последние сутки выявили 31 096 случаев коронавируса, это на 1040 меньше, чем вчера. За 24 часа умерли 1182 человека. Выздоровели 34 615 пациентов.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 265,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,7 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,4 млн).