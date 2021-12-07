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Европейцы начали отправлять жалобы на изменение климата в суды

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

Жители Европы начали жаловаться в суды на изменение климата. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на избранного судью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаила Лобова на экологическом семинаре Верховного суда России.

«Суды сталкиваются со все большим количеством жалоб, связанных с экологией. ЕСПЧ вынес около 300 решений в этой области», — сказал Лобов.

Судья напомнил, что в Конвенции о правах человека нет закрепленного права на здоровую окружающую среду. Разговоры о создании отдельного протокола ведутся, но на данный момент решения нет, поэтому ЕСПЧ по-прежнему выносит решения, основываясь на других статьях.

По словам Михаила Лобова, в последнее время в суд часто поступает «новое поколение жалоб». Они касаются климатических изменений, которые происходят в результате индустриальной деятельности.

«Приведу один пример — группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось», — заявил он.

Эту жалобу ЕСПЧ признал допустимой и вел коммуникацию со всеми 33 государствами, в числе которых есть и Россия. Страны представили свои правовые позиции, сейчас дело все еще находится в производстве — решение пока не принято.

«Очевидно, что таких жалоб будет больше и ЕСПЧ вместе с национальными судами предстоит нелегкая задача разрешения этих жалоб и сделать вклад в защиту окружающей среды», — отметил Лобов.

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