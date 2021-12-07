Центральную площадь Бугульмы украсят фигурами из Minecraft. Проект получил название «Бугулькрафт»

Тематика украшений отсылает к наступающему в Татарстане Году цифровизации. Идею «Бугулькрафта» одобрили дети, а ее концепцию разработал главный архитектор города, выпускник программы «Архитекторы.рф» Артема Цокур.

Площадь Ленина в татарстанском городе Бугульме украсят к Новому году декорациями в стилистике Minecraft. Праздничный городок получит название «Бугулькрафт», говорится на сайте Бугульминского муниципального района.

«Идея создания стиля вселенной „Майнкрафт“ появилась неслучайно. Мы обратились к нашим юным жителям — в школах города провели уроки рисования на тему новогоднего оформления города. Наглядно изучили потребности детей. Многие работы взяли за основу. Совместно с юными архитекторами создали макет новогоднего городка и проработали общие идеи», — сказал Цокур.

Две метровые фигуры персонажей из Minecraft уже установили на площади. Они были изготовлены на бугульминском строительном предприятии. Входная группа ледяного городка будет выполнена в виде портала высотой 5 метров.