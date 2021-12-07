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Вожатую подмосковного детского лагеря приговорили к семи годам колонии за убийство коллеги

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

В городе Пушкино Московской области вожатую детского лагеря приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство коллеги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК Ольгу Врадий.

Телеграм-канал прокуратуры Московской области отмечает, что приговор в отношении 23-летней Александры Осиповой вынес Пушкинский городской суд. Она признана виновной по части 1 статьи 105 УК.

Убийство произошло в конце июня в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд». В одном из зданий нашли зарезанной 20-летнюю вожатую. Погибшая и Осипова жили в одной комнате и вместе проходили студенческую практику.

Как установили следствие и суд, на момент происшествия обе девушки были в состоянии алкогольного опьянения. На почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений» Осипова нанесла коллеге не менее 20 ударов ножом.

По информации ТАСС, нападение произошло ночью, когда дети спали и ничего не видели. Причиной конфликта стал спор о том, кто лучший вожатый, отмечает агентство.

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