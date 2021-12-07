Путин разрешил применять спецсредства к дебоширам в самолетах

Бортпроводникам России разрешили применять спецсредства в отношении лиц, представляющих угрозу безопасности полета, жизни или здоровью других пассажиров. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин, найти его можно на официальном портале правовой информации.

С разрешения командира воздушного судна члены экипажа смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения» к дебоширам. О каких спецредствах идет речь, неизвестно — их список должно утвердить правительство России.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году. В пояснительной записке авторы документа сообщали, что в самолетах участились случаи нападения и физического воздействия на пассажиров и членов экипажа. Спецсредства должны помочь экипажу «своевременно и эффективно» реагировать на это.

В 2019-м член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявлял, что в числе таких спецсредств окажутся пластиковые наручники. О внесении в перечень электрошокеров говорить «пока рано».

«Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания. Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету», — сказал он.

Ранее идею с пластиковыми наручниками озвучивал Виталий Савельев, занимавший пост главы «Аэрофлота». Он отмечал, что членам экипажа приходится связывать нарушителей пледами.