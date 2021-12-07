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Instagram обещает стать безопаснее для подростков — после скандала и за день до слушаний в Конгрессе

Денис Ламехов
Сегодня в 14:53

После скандала, связанного с тем, что Instagram знает о вреде алгоритмов и контента на платформе для психического здоровья подростков, генеральный директор соцсети Адам Моссери объявил, что сервис станет более безопасным для тинейджеров. О нововведениях объявлено за день до того, как Моссери даст показания перед Конгрессом США — ему предстоит сделать это 8 декабря. «Афиша Daily» рассказывает о главных нововведениях сервиса.

Компания запретила юзерам отмечать аккаунты подростков на фотографиях и в постах, если сами подростки не подписаны на этих пользователей. «Мы тестируем новые функции, чтобы минимизировать воздействие информации от тех, с кем подростки не знакомы или не хотят знакомиться», — говорится в сообщении. Нововведение будет доступно всем пользователям в начале 2022 года.

Также платформа расширяет функцию, которая регулирует содержимое вкладки рекомендаций. Впервые возможность ввели в июле — она получила название Sensitive Content Control («Ограничение на просмотр чувствительного контента»). Пользователи могут выбрать настройки «Разрешить», «Ограничить» и «Ограничить еще сильнее».

Вторая настройка включена у всех по умолчанию. Первая недоступна всем младше 18 лет — и в этой же возрастной группе планируют расширять действие третьей настройки. Она будет влиять на результаты поиска, раздел рекомендаций, тэги, рилсы и подборку аккаунтов, на которые соцсеть посоветует подписаться. «Мы на ранних стадиях работы с этой задумкой и позднее расскажем о ней больше», — говорит Моссери.

Отныне Instagram будет предлагать пользователям переключаться с одной тематики контента на другие, если алгоритм зафиксирует, что пользователь посвятил определенной теме продолжительное время. Нововведение было анонсировано в середине октября — платформа планирует раскрыть подробности позднее.

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Среди других нововведений — запуск еще одной обещанной ранее функции «Сделай перерыв» в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии с сегодняшнего дня. Платформа будет напоминать о необходимости прерваться от просмотра ленты по прошествии определенного времени. Функция будет доступна всем пользователям в начале 2022-го, но Моссери отдельно делает акцент на подростках — по его словам, в ходе тестирования 90% тинейджеров оставили опцию включенной.

Юзеры также смогут массово удалять свои фото и видео, лайки и комментарии. Как и в предыдущем пункте, основное внимание уделено пользовательскому опыту тинейджеров — однако этот пункт появится в настройках у всех юзеров в январе.

Наконец, платформа создает отдельный раздел для родителей. Они смогут устанавливать лимит времени на работу приложения на смартфонах своих детей. Если подростки обратились в техподдержку из‑за чьего-то аккаунта, они смогут уведомить об этом родителей. Соцсеть обещает запустить обучающую вкладку с советами для родственников, которые помогут в беседах о соцсетях с детьми.

«Мы продолжим проводить исследования, консультироваться с экспертами и тестировать новые идеи, чтобы лучше работать для подростковой аудитории», — говорит Моссери. Предстоящая ему дача показаний в американском Конгрессе будет посвящена именно теме влияния сервиса на подростковую психику.

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