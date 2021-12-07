Jager Music Awards объявит победителей премии 11 декабря в клубе Blackout

Премия Jager Music Awards завершила голосование по итогам года в независимой музыке. Церемония, на которой будут названы победители этого года, пройдет 11 декабря в клубе Blackout, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

В список из 30 ключевых игроков индустрии попадут подвижники музыкальной культуры — от артистов на сцене до стейдж-дизайнеров, от авторов обложек до организаторов вечеринок.

В рамках церемонии Jager Music Awards Сюзанна впервые выступит в коллаборации с исполнителем готического хип-хопа Zavet и представит трек «Змеем». Со свежим синглом на сцену выйдут 3H Company. К перформансу готовятся участники творческого коллектива «Залпом», а «Тима ищет свет» выступит вместе с группой джазовых авангардистов The RIG. Отдельным шоу отметится дуэт «Глава II», кульминацией концерта станет лайв лондонских постпанков Shame с январским альбомом «Drunk Tank Pink».

«Церемония Jager Music Awards — это сюрреалистичный телемост в онлайн-режиме и на площадках в Москве, Минске, Алма-Аты, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. Представляя культурный срез года, трансляция Jager Music Awards будет переключаться по студиям и непредсказуемым локациям, жонглируя жанрами и форматами», — пишут организаторы вечеринки.

Вход на мероприятие бесплатный, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Офлайн-часть Jager Music Awards пройдет в формате COVID-free — посетителей пропускать будут только по QR-коду. Также будет возможность сделать экспресс-тест на месте. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.