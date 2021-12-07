В США более 200 лыжников нарядились в Санта-Клаусов. Так они собирали деньги на благотворительность

На американском горнолыжном курорте Sunday River в штате Мэн лыжники и сноубордисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили благотворительный заезд. В акции поучаствовало больше 230 человек, пишет AP News.

Прежде чем скатиться со склона в красном костюме с белой бородой необходимо пожертвовать как минимум 20 долларов в местный фонд Sunday River Community Fund. Цель фонда — расширить возможности получения образования и объединить членов горнолыжного сообщества. Как пишет Sun Journal, по итогам заезда было собрано более 4 600 долларов.