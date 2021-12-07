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В США более 200 лыжников нарядились в Санта-Клаусов. Так они собирали деньги на благотворительность

Виктория Шанина
Сегодня в 9:05

На американском горнолыжном курорте Sunday River в штате Мэн лыжники и сноубордисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили благотворительный заезд. В акции поучаствовало больше 230 человек, пишет AP News.

Прежде чем скатиться со склона в красном костюме с белой бородой необходимо пожертвовать как минимум 20 долларов в местный фонд Sunday River Community Fund. Цель фонда — расширить возможности получения образования и объединить членов горнолыжного сообщества. Как пишет Sun Journal, по итогам заезда было собрано более 4 600 долларов.

«Более 230 Санта-Клаусов катаются на лыжах на курорте Sunday River в штате Мэн, США, чтобы собрать деньги на благотворительность»
Это самое чудесное время в году.
Катаемся на санях.

Заезд в костюмах Санта-Клаусов — это ежегодная традиция Sunday River, получившая собственное название «Санта-воскресенье» (судя по всему, в честь названия горнолыжного курорта). Акции проходят 1999 года, однако в 2020-м пришлось сделать перерыв из‑за пандемии.

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