Пол Верхувен снимет со сценаристом Эдвардом Ноймайером эротический триллер «Молодая грешница»

Нидерландский режиссер Пол Верхувен вновь поработает с Эдвардом Ноймайером, написавшим сценарии его картин «Робокоп» и «Звездный десант». В этот раз кинематографисты поставят эротический триллер, сообщил MovieMaker.

В интервью изданию кинематографисты рассказали, что их новый совместный проект будет называться «Молодая грешница». Он станет «инновационной версией» таких лент как «Основной инстинкт» и «Роковое влечение».

По словам Ноймайера, фильм можно охарактеризовать как политический триллер. Его действие развернется в Вашингтоне. В центре сюжета окажется девушка, работающая на влиятельного сенатора и «втянутая в паутину международных интриг и опасностей».

«Мы консультировались у бывшего офицера разведки Рона Маркса, который пытается рассказать нам правду о Капитолийском холме и шпионском бизнесе, но сатира всего появляется, когда Пол и я работаем вместе, так что я ожидаю, что у нашего нового приключения будет легкий тон», — сказал сценарист.

Верхувен добавил, что не намерен добавлять в картину «все виды диджитал-элементов». Он надеется использовать как можно меньше цифровых инструментов. Тем не менее, фильм, по мнению режиссера, должен получиться «более взрывоопасным и непредубежденным».

Когда «Молодая грешница» появится на экранах, пока неизвестно. Предыдущая картина Верхувена — «Искушение» — была показана на Каннском кинофестивале 2021 года. «Афиша Daily» публиковала рецензию на картину.