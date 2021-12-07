Российская картина «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщила Американская киноакадемия

Также в перечень попали еще 92 кинокартины, в том числе из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Люксембурга, Северной Македонии, Ирака, Бутана, Исландии и Косово. Они поборются за включение в шорт-лист «Оскара», его объявят 21 декабря.

15 финалистов отбора выберут путем голосования членов киноакадемии. Они приступят к голосованию 15 декабря. Среди конкурентов ленты Коваленко окажутся в том числе «Память» Апичатпонга Вирасетакула и «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

Обладателей наград «Оскар» объявят 27 марта 2022 года в ходе торжественной церемонии вручения. Она состоится в кинотеатре Dolby Theatre в Голливуде. Полный список номинантов станет известен за полтора месяца до этого, 8 февраля.

«Разжимая кулаки» в июле получил Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» в Каннах. Она считается второй по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. На «Оскар» ленту выдвинули в октябре.

Картина рассказывает о девушке по имени Ада, которая живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии. Туда всю семью перевез ее отец Мизур. Он воспитывает своих сыновей и дочь строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший, Аким, сбежал в Ростов на заработки, младший, Дакко, все еще не знает, чего хочет от жизни, а средняя, Ада, хоть уже и достаточно взрослая, до сих пор в глазах отца является маленьким, беззащитным ребенком. Начать самостоятельную жизнь оказывается для девушки сложной задачей.