Новой «Вестсайдской истории» отказали в прокате Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива

Адаптацию одноименного мюзикла «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга не покажут в кинотеатрах Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Омана и Кувейта. Об этом передает The Hollywood Reporter, ссылаясь на местные СМИ.

В Саудовской Аравии и Кувейте, в которых цензура считается самой строгой, фильму не выдали прокатное удостоверение. В остальных странах цензоры потребовали внести изменения в ленту, но Disney отказался это делать. Судя по объявлениям на сайтах местных кинопрокатчиков, премьера «Вестсайдской истории» должна была состояться 9 декабря.

Местные источники рассказали THR, что местным властям не понравился персонаж-трансгендер Анибодис, сыгранный небинарной актрисой Эзрой Минас. Издание отмечает, что в странах Персидского залива гомосексуальность под запретом, а фильмы, в которых есть намеки на ЛГБТ, часто подвергаются цензуре.

Так случилось месяц назад с фильмом «Вечные», который эти же страны запретили крутить в прокате из‑за первого ЛГБТ-супергероя во вселенной Marvel Фастоса. В картине есть романтические сцены с его участием, в том числе поцелуй с экранным мужем. Тогда цензура так же не пропустила ленту в прокат, однако в случае с ОАЭ Disney согласился на правки и картина вышла на больших экранах.

В российский прокат новая «Вестсайдская история» выйдет 9 декабря. Посмотреть трейлер современного мюзикла можно здесь.