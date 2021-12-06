В Доме культуры «ГЭС-2» перформанс «God, Moscow» перевели как «Без названия»

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве перформанс «God, Moscow» исландского художника Рагнара Кьяртанссона перевели на русский язык как «Без названия». Это заметила участница Pussy Riot Мария Алехина.
Она поделилась снимком поясняющей таблички в своем инстаграме. На фото видно, что оригинальное название «God, Moscow», которое дословно можно перевести как «Бог, Москва», в описании на русском языке приведено как «Без названия».
«На вопрос, почему „god“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „бог“ писать запретили», — добавила Алехина.
По задумке пеформанса художник несколько часов под аккомпанемент оркестра повторяет фразу «печаль победит счастье» и, отмечает Алехина в сторис, распивает шампанское.
Дом культуры «ГЭС-2» открылся в отреставрированном здании электростанции в центре Москвы 4 декабря. Перед этим «Афиша Daily» поговорила с автором перформанса Рагнаром Кьяртанссоном и узнала, что общего у «Санта-Барбары» и Ким Кардашьян, почему 1990-е снова в моде и как изменилась Москва в пандемию.