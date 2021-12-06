перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Би-би-си назвал артистов из шорт-листа конкурса Sound of 2022. Рассказываем, кто они 21:49
Pinterest купил белорусский сервис для редактирования видео Vochi 21:34
На снимках китайского лунохода c обратной стороны Луны заметили «таинственную хижину» вдали 21:14
Победа России на Кубке Дэвиса, подорожавшая селедка под шубой и другие новости дня
20:51 дайджест
Бэнкси намерен купить Редингскую тюрьму. Он хочет превратить ее в арт-центр 19:12
РЖД возобновят железнодорожное сообщение с Хельсинки с 12 декабря 18:28
В «Современнике» пройдет премьера спектакля «Рассказ о семи» по повести Леонида Андреева 18:06
Ученый: 90% заболевших штаммом «Дельта» в России заразились от одного человека 17:59
TikTok назвал самые популярные песни для создания видео в 2021 году 17:52
Facebook и Google платят за распространение фейков: главное из расследования MIT Technology Review 17:44
ЦИАН запретит объявления c проявлениями дискриминации по гражданству, расе и другим признакам 17:12
В Узбекистане отменили концерт с участием российских тиктокеров 16:55
Noize MC/YouTube
Noize MC снял клип на «Сопротивление воздуха» — это саундтрек к сериалу «Солдаут» о молодом рэпере 16:53
1 января выйдет новогодний спецвыпуск «Доктора Кто». Посмотрите его трейлер! 15:49
Минюст признал экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 15:39
Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тыс. рублей из‑за текста о домогательствах экс-профессора 15:36
Берлинские техно-диджеи хотят получить статус всемирного наследия ЮНЕСКО 14:54
Amazon выпустит документалку о полете Уилльяма Шатнера в космос 14:46
jaycippedits/TikTok
Фанаты GTA Online сделали взрывную чайку. Она метает бомбы и держит в страхе весь город 14:16
Депутат «Единой России» попросила генпрокурора проверить посты движения «Сорок сороков» о вакцинации 14:15
Отключить рекламу

Би-би-си назвал артистов из шорт-листа конкурса Sound of 2022. Рассказываем, кто они

Виктория Шанина
Сегодня в 21:49

Би-би-си опубликовал шорт-лист конкурса Sound of 2022, в котором начинающие британские артисты борются за звание самого перспективного. В этом году в топ-10 самых интересных восходящих звезд по мнению вещательной корпорации попали Baby Queen, Central Cee, Lola Young, Mimi Webb и другие. Коротко рассказываем про каждого из них.

Enny

Музыка для поклонников Джорджи Смит, Mahalia, Ray BLK

Энитан Адепитан, она же Enny, начала заниматься музыкой в 2019 году, когда еще работала в банке. По ее словам, уйти из нелюбимой профессии ей подсказал бог — и в этот же день она пошла на студию звукозаписи, где придумала песню «Same Old». Это джазовый хип-хоп трек, который она считает лучшим в своей карьере до сих пор.

Наибольшую известность Enny принес сингл «Peng Black Girls» 2020 года, который стал вирусным после ремикса с Джорджей Смит. На Spotify у него как минимум 30 млн прослушиваний, отмечает Би-би-си.

«Для меня было очень важно увидеть так много темнокожих женщин, молодых темнокожих девушек и даже людей других рас, понимающих, что означает песня», — сказала Enny.

Baby Queen

Музыка для поклонников Charli XCX, Tove Lo, Рины Саваямы

В своих треках Baby Queen поднимает проблемы ментального здоровья, употребления наркотиков и принятия своего тела. Би-би-си называет ее музыку смелой провокацией в жанре поп.

Настоящее имя артистки — Арабелла Латам. Она родилась в Южной Африке, а затем переехала в Лондон, взяв с собой демо-версии песен. Там она подписала свой первый крупный контракт с лейблом Polydor.

Рассуждая о своих очень откровенных и провокационных текстах Латам отметила: «Я самый незащищенный человек. И странно, что я думала, что это описание относится только ко мне. Это не только про меня, это про каждого».

Wet Leg

Музыка для поклонников Arctic Monkeys, The Big Moon, The Magic Gang

Wet Leg — это пост-панк дуэт Риан Тисдейл и Хестер Чемберс, которые выросли на острове Уайт и дружат с детства. Их дебютным синглом стал «Chaise Longue», который собрал 3 млн прослушиваний на цифровых площадках и почти 1 млн просмотров на ютьюбе.

Риан начинала карьеру сольно, но для нее такая работа показалось одинокой и отчужденной, поэтому артистка попросила Хестер присоединиться к ней при условии, что они будут «самой веселой группой из существующих».

Успех «Chaise Longue» оказался неожиданным. «Мы выступали на больших сценах, до которых на самом деле еще не доросли», — сказала Хестер Чемберс.

PinkPantheress

Музыка для поклонников Mura Masa, Charli XCX, Doja Cat

PinkPantheress держит в тайне свое настоящее имя, отмечая: «Речь идет не о секретности. Я избегаю стресса и предубеждений». Она родилась в 2001 году в Бате, учится в университете Лондона, где пишет музыку по ночам. Сама PinkPantheress называет свое творчество «новой ностальгией».

Некоторые фрагменты песен исполнительница публикует в TikTok, чтобы посмотреть на реакцию слушателей. Видео под «Just For Me» и «Break It Off» стали хитами благодаря соцсети.

Мими Уэбб

Музыка для поклонников Дуа Липы, Бекки Хилл, Селены Гомес

Карьерный рост Мими Уэбб начался стремительно — в 2020 года она выпустила дебютный сингл «Before I Go», а звезда тиктока Чарли Д’Амелио опубликовал с ним ролик, набравший 85 млн просмотров. Последующие синглы «Good Without» и «Dumb Love» попали в топ-20 Великобритании, а дебютный мини-альбом «Seven Shades of Heartbreak» занял девятое место.

Сама Уэбб рассказывает, что вдохновлялась Адель и Льюисом Капальди, и описывает свою музыку как «мощные песни, которые исполняются от всего сердца». Артистка родом из Кентербери и выступает с шести лет. Однажды в детстве она появилась в сериале «Жители Ист-Энда» от BBC One.

Central Cee

Музыка для поклонников Stormzy, AJ Tracey, Тиона Уэйна

Свое первое стихотворение рэпер Central Cee (настоящее имя Окли Нил) написал в восемь лет. В своих треках он создает собственный лирический стиль.

Масштабным прорывом Нила в индустрии стал сингл «Loading», клип к которому набрал 65 млн просмотров. В марте 2020-го его самоизданный микстейп «Wild Wild West» дебютировал на втором месте в чартах Великобритании среди альбомов, а сингл «Obsessed With You» стал его первым хитом в топ-5. Последний был записан вместе с другим номинантом Sound Of — PinkPantheress.

Лола Янг

Музыка для поклонников Адель, Джой Крукс, Эми Уайнхаус

Свою первую песню Лола Янг написала в 11 лет. Это была ода Санта Клаусу, и, как она сама говорит, «это не было чем‑то выдающимся, но это было началом моего развития».

Песни Янг «Fake» и «Bad Tattoo» появлялись на BBC Radio 1 и шоу Элтона Джона Rocket Hour. Исполнительница также записала рождественскую песню для бренда John Lewis & Partners.

В прошлом году Лола Янг рассказала, что она пережила операцию из‑за кисты на голосовых связках. «Это было ужасно, но я их вырезала. Теперь я вернулась и стала лучше, чем когда‑либо», — поделилась певица.

Priya Ragu

Музыка для поклонников MIA, Кейлани, Джей Пол

Priya Ragu — тамильско-швейцарская певица, которая пишет музыку в сочетании американского R&B с народной музыкой тамильского населения Южной Азии. Ее музыка настолько необычная, что поклонники называют ее собственным жанром «рагувави».

Певица родилась и выросла в Швейцарии — в начале 80-х годов ее родителям пришлось бежать от гражданской войны в Шри-Ланке. Тем не менее, Priya Ragu изучала культуру своего народа и часто общалась с жителями местной тамильской общины.

Изначально родители артистки не одобряли ее музыкальные амбиции, и даже после подписания контракта с Warner Music в 2020 году они советовали не отказываться от работы в компании по закупке запчастей для самолетов. Наконец уволиться она смогла только после выпуска альбома «Good Love 2.0», который получил международное признание.

Tems

Музыка для поклонников WizKid, Burna Boy, Tiwa Savage

Tems родилась в нигерийском Лагосе. В 2018 году она выпустила свою первую песню «Mr Rebel», начала обучаться продюсированию и публиковать свою музыку на ютьюбе. За последний год она успела поработать Wizkid и Джастином Бибером, появилась на альбоме Дрейка «Certified Lover Boy» и выпустила уже второй мини-альбом «If Orange Was A Place».

«Пришло время привыкать к новому уровню, на котором я сейчас нахожусь. Это только начало, и я больше не могу скрываться», — сказала исполнительница.

Yard Act

Музыка для поклонников Sleaford Mods, Pulp, The Fall

Квартет Yard Act стал одной из самых цитируемых новых групп Великобритании. В числе их самых популярных треков на данный момент — «Peanuts» и «Fixer Upper».

Коллектив был основан в 2019 году, когда басист Райан Нидхэм переехал к вокалисту Джеймсу Смиту. «Их танцевальные постпанк-гимны сочетают угловатые гитары Wire и Franz Ferdinand с колючим речетативом The Fall Марка Эдварда Смита», — пишет Би-би-си.

Победитель будет объявлен 6 января.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Люди
Джорджи Смит
Адель
Элтон Джон
Эми Уайнхаус
Джастин Бибер
Джеймс Смит
Марк Смит
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить