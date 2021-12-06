Би-би-си назвал артистов из шорт-листа конкурса Sound of 2022. Рассказываем, кто они

Би-би-си опубликовал шорт-лист конкурса Sound of 2022, в котором начинающие британские артисты борются за звание самого перспективного. В этом году в топ-10 самых интересных восходящих звезд по мнению вещательной корпорации попали Baby Queen, Central Cee, Lola Young, Mimi Webb и другие. Коротко рассказываем про каждого из них. Enny Музыка для поклонников Джорджи Смит, Mahalia, Ray BLK Энитан Адепитан, она же Enny, начала заниматься музыкой в 2019 году, когда еще работала в банке. По ее словам, уйти из нелюбимой профессии ей подсказал бог — и в этот же день она пошла на студию звукозаписи, где придумала песню «Same Old». Это джазовый хип-хоп трек, который она считает лучшим в своей карьере до сих пор. Наибольшую известность Enny принес сингл «Peng Black Girls» 2020 года, который стал вирусным после ремикса с Джорджей Смит. На Spotify у него как минимум 30 млн прослушиваний, отмечает Би-би-си. «Для меня было очень важно увидеть так много темнокожих женщин, молодых темнокожих девушек и даже людей других рас, понимающих, что означает песня», — сказала Enny.

Baby Queen Музыка для поклонников Charli XCX, Tove Lo, Рины Саваямы В своих треках Baby Queen поднимает проблемы ментального здоровья, употребления наркотиков и принятия своего тела. Би-би-си называет ее музыку смелой провокацией в жанре поп. Настоящее имя артистки — Арабелла Латам. Она родилась в Южной Африке, а затем переехала в Лондон, взяв с собой демо-версии песен. Там она подписала свой первый крупный контракт с лейблом Polydor. Рассуждая о своих очень откровенных и провокационных текстах Латам отметила: «Я самый незащищенный человек. И странно, что я думала, что это описание относится только ко мне. Это не только про меня, это про каждого».

Wet Leg Музыка для поклонников Arctic Monkeys, The Big Moon, The Magic Gang Wet Leg — это пост-панк дуэт Риан Тисдейл и Хестер Чемберс, которые выросли на острове Уайт и дружат с детства. Их дебютным синглом стал «Chaise Longue», который собрал 3 млн прослушиваний на цифровых площадках и почти 1 млн просмотров на ютьюбе. Риан начинала карьеру сольно, но для нее такая работа показалось одинокой и отчужденной, поэтому артистка попросила Хестер присоединиться к ней при условии, что они будут «самой веселой группой из существующих». Успех «Chaise Longue» оказался неожиданным. «Мы выступали на больших сценах, до которых на самом деле еще не доросли», — сказала Хестер Чемберс.

PinkPantheress Музыка для поклонников Mura Masa, Charli XCX, Doja Cat PinkPantheress держит в тайне свое настоящее имя, отмечая: «Речь идет не о секретности. Я избегаю стресса и предубеждений». Она родилась в 2001 году в Бате, учится в университете Лондона, где пишет музыку по ночам. Сама PinkPantheress называет свое творчество «новой ностальгией». Некоторые фрагменты песен исполнительница публикует в TikTok, чтобы посмотреть на реакцию слушателей. Видео под «Just For Me» и «Break It Off» стали хитами благодаря соцсети.

Мими Уэбб Музыка для поклонников Дуа Липы, Бекки Хилл, Селены Гомес Карьерный рост Мими Уэбб начался стремительно — в 2020 года она выпустила дебютный сингл «Before I Go», а звезда тиктока Чарли Д’Амелио опубликовал с ним ролик, набравший 85 млн просмотров. Последующие синглы «Good Without» и «Dumb Love» попали в топ-20 Великобритании, а дебютный мини-альбом «Seven Shades of Heartbreak» занял девятое место. Сама Уэбб рассказывает, что вдохновлялась Адель и Льюисом Капальди, и описывает свою музыку как «мощные песни, которые исполняются от всего сердца». Артистка родом из Кентербери и выступает с шести лет. Однажды в детстве она появилась в сериале «Жители Ист-Энда» от BBC One.

Central Cee Музыка для поклонников Stormzy, AJ Tracey, Тиона Уэйна Свое первое стихотворение рэпер Central Cee (настоящее имя Окли Нил) написал в восемь лет. В своих треках он создает собственный лирический стиль. Масштабным прорывом Нила в индустрии стал сингл «Loading», клип к которому набрал 65 млн просмотров. В марте 2020-го его самоизданный микстейп «Wild Wild West» дебютировал на втором месте в чартах Великобритании среди альбомов, а сингл «Obsessed With You» стал его первым хитом в топ-5. Последний был записан вместе с другим номинантом Sound Of — PinkPantheress.

Лола Янг Музыка для поклонников Адель, Джой Крукс, Эми Уайнхаус Свою первую песню Лола Янг написала в 11 лет. Это была ода Санта Клаусу, и, как она сама говорит, «это не было чем‑то выдающимся, но это было началом моего развития». Песни Янг «Fake» и «Bad Tattoo» появлялись на BBC Radio 1 и шоу Элтона Джона Rocket Hour. Исполнительница также записала рождественскую песню для бренда John Lewis & Partners. В прошлом году Лола Янг рассказала, что она пережила операцию из‑за кисты на голосовых связках. «Это было ужасно, но я их вырезала. Теперь я вернулась и стала лучше, чем когда‑либо», — поделилась певица.

Priya Ragu Музыка для поклонников MIA, Кейлани, Джей Пол Priya Ragu — тамильско-швейцарская певица, которая пишет музыку в сочетании американского R&B с народной музыкой тамильского населения Южной Азии. Ее музыка настолько необычная, что поклонники называют ее собственным жанром «рагувави». Певица родилась и выросла в Швейцарии — в начале 80-х годов ее родителям пришлось бежать от гражданской войны в Шри-Ланке. Тем не менее, Priya Ragu изучала культуру своего народа и часто общалась с жителями местной тамильской общины. Изначально родители артистки не одобряли ее музыкальные амбиции, и даже после подписания контракта с Warner Music в 2020 году они советовали не отказываться от работы в компании по закупке запчастей для самолетов. Наконец уволиться она смогла только после выпуска альбома «Good Love 2.0», который получил международное признание.

Tems Музыка для поклонников WizKid, Burna Boy, Tiwa Savage Tems родилась в нигерийском Лагосе. В 2018 году она выпустила свою первую песню «Mr Rebel», начала обучаться продюсированию и публиковать свою музыку на ютьюбе. За последний год она успела поработать Wizkid и Джастином Бибером, появилась на альбоме Дрейка «Certified Lover Boy» и выпустила уже второй мини-альбом «If Orange Was A Place». «Пришло время привыкать к новому уровню, на котором я сейчас нахожусь. Это только начало, и я больше не могу скрываться», — сказала исполнительница.

Yard Act Музыка для поклонников Sleaford Mods, Pulp, The Fall Квартет Yard Act стал одной из самых цитируемых новых групп Великобритании. В числе их самых популярных треков на данный момент — «Peanuts» и «Fixer Upper». Коллектив был основан в 2019 году, когда басист Райан Нидхэм переехал к вокалисту Джеймсу Смиту. «Их танцевальные постпанк-гимны сочетают угловатые гитары Wire и Franz Ferdinand с колючим речетативом The Fall Марка Эдварда Смита», — пишет Би-би-си.