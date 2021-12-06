ВЦИОМ узнал, какие шутки россияне считают неуместными

Большинство россиян (91%) считают запретными шутки над особенностями здоровья других людей. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Также по мнению россиян шутить нельзя над церковью (80%), национальностями и традициями народов, над историей России, СССР и Российской империи (по 69%). Скорее отрицательно к черному юмору, насмешкам над смертью и болезнями относятся 77% россиян и лишь 5% — скорее положительно, а 16% это безразлично.

Наиболее уместными для юмора опрошенным кажутся темы отношений с начальством (69%), отношений в семье и шутки над социально-экономическими проблемами в России (по 63%).

Самая популярная юмористическая программа на телевидении — Comedy Club (20%), следом идут КВН и «Уральские пельмени» (по 15%). В интернете респонденты чаще всего смотрят «Что было дальше?» (12%).

Социологи узнали, что 40% россиян уверены в том, что у них есть чувство юмора. 45% заявили, что обладают им в некоторой степени, 9% — только в малой степени, еще 4% признались, практически лишены его.

Опрос провели 12 ноября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.