Бэнкси намерен купить Редингскую тюрьму. Он хочет превратить ее в арт-центр

Уличный художник Бэнкси намерен собрать порядка 10 млн фунтов стерлингов и выкупить здание Редингской тюрьмы, на стене которой он весной разместил свою новую работу. Об этом сообщил The Guardian.

Бэнкси хочет превратить тюрьму, где некогда находился в заключении Оскар Уайльд, в арт-центр. Для этого он продаст трафарет, который использовал для создания граффити на стене Редингской тюрьмы. За него художник может выручить до 15 млн фунтов стерлингов.

«Нечасто увидишь прямо в центре города поверхность 500-метровой длины, которая так и ждет краски, так что я буквально перелез через другого пассажира, чтобы рассмотреть ее поближе. Еще даже не поняв, что именно вижу, я пообещал себе, что на этой стене обязательно что‑то нарисую. Так что теперь я большой поклонник этого места», — признался Бэнкси.

Художник рассчитывает, что ему удастся предотвратить продажу здания застройщикам. Предполагается, что Бэнкси вместе с городским советом Рединга сможет предложить за тюрьму сумму в 12,6 млн фунтов стерлингов.

«Оскар Уайльд — небесный покровитель всех, кто сталкивает лбами две противоположные вещи, чтобы получить нечто волшебное. Идея превратить уничтожившее его место в заповедник искусства настолько хороша, что мы обязаны это сделать», — заявил художник.

Кампанию по созданию культурного центра на базе Редингской тюрьмы уже поддержали актрисы Джуди Денч, Кейт Уинслет и Натали Дормер, а также актер Кеннет Брана.

«Бэнкси предлагает невероятную сумму денег, которая пойдет непосредственно в Минюст на благо общества. Предложение Бэнкси феноменально, и, если Минюст откажется от него, я считаю, что это будет преступлением», — заявил худрук редингского театра Rabble Тоби Дэвис.

Редингскую тюрьму построили в XIX веке. С 2013 года она пустует, а власти Британии ищут для нее покупателей. В прошлом году здание могло превратиться в жилой комплекс, но сделка с застройщиком сорвалась.

В марте 2021 года Бэнкси нарисовал на стене тюрьмы заключенного, совершающего побег по веревке из простыней. Внизу к ней привязана печатная машинка, поэтому поклонники художника сделали предположение, что граффити посвящено писателю Оскару Уайльду, который отбывал наказание в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 год.