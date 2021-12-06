Facebook и Google платят за распространение фейков: главное из расследования MIT Technology Review

За последние несколько месяцев Facebook часто оказывался в центре скандалов. Соцсеть Марка Цукерберга уличили в плохой модерации контента, разжигающего ненависть, а также обвинили в игнорировании постов с фейками. Журнал MIT Technology Review опубликовал новое расследование, в котором заявил, что платформа годами платила миллионы долларов за распространение дезинформации. Рассказываем главное из этого текста.

Публикация фейков и их влияние на целую страну

Как отмечает издание, в 2017 году Facebook, фактически заменивший для населения Мьянмы другие платформы получения информации и СМИ, стал главным распространителем фейков в стране. Это было связано с тем, что соцсеть предложила пользователям новый способ монетизировать свой контент. Тогда начали появляться сотни страниц, которые публиковали одинаковые посты — о смертельной угрозе для страны со стороны представителей рохинджа, и они быстро стали вирусными.

В постах с фейковых страниц говорилось, что вооруженные рохинджа собираются толпами по 1000 человек, готовые убить каждого, кто не исповедует ислам. Общественный резонанс и общая встревоженность ситуацией привели к эскалации конфликта, что в конечном итоге привело к массовой зачистке населения рохинджа — были убиты около 10 000 представителей этнического меньшинства, еще примерно 700 тыс. были вынуждены покинуть страну. По информации MIT Technology Review, до сих пор неизвестно, источником дезинформации были политические субъекты или финансово мотивированные лица.

В 2018 году расследование Организации Объединенных Наций (ООН) показало, что действия властей Мьянмы в отношении рохинджа — это геноцид, а решающую роль в эскалации межэтнического конфликта в стране сыграл Facebook. Компания опровергла эти обвинения, но в новом расследовании MIT Technology Review доказывает, что соцсеть не только игнорировала фейки, но и спонсировала их.

Новая модель публикации постов и монетизации контента

Статья, как отмечают сами журналисты, основана на экспертных интервью, анализе данных и внутренних документов. Издание выяснило, как Facebook, а вместе с ним и Google напрямую платят миллионы долларов создателям фейковых аккаунтов.