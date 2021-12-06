Facebook и Google платят за распространение фейков: главное из расследования MIT Technology Review

За последние несколько месяцев Facebook часто оказывался в центре скандалов. Соцсеть Марка Цукерберга уличили в плохой модерации контента, разжигающего ненависть, а также обвинили в игнорировании постов с фейками. Журнал MIT Technology Review опубликовал новое расследование, в котором заявил, что платформа годами платила миллионы долларов за распространение дезинформации. Рассказываем главное из этого текста.
Публикация фейков и их влияние на целую страну
Как отмечает издание, в 2017 году Facebook, фактически заменивший для населения Мьянмы другие платформы получения информации и СМИ, стал главным распространителем фейков в стране. Это было связано с тем, что соцсеть предложила пользователям новый способ монетизировать свой контент. Тогда начали появляться сотни страниц, которые публиковали одинаковые посты — о смертельной угрозе для страны со стороны представителей рохинджа, и они быстро стали вирусными.
В постах с фейковых страниц говорилось, что вооруженные рохинджа собираются толпами по 1000 человек, готовые убить каждого, кто не исповедует ислам. Общественный резонанс и общая встревоженность ситуацией привели к эскалации конфликта, что в конечном итоге привело к массовой зачистке населения рохинджа — были убиты около 10 000 представителей этнического меньшинства, еще примерно 700 тыс. были вынуждены покинуть страну. По информации MIT Technology Review, до сих пор неизвестно, источником дезинформации были политические субъекты или финансово мотивированные лица.
В 2018 году расследование Организации Объединенных Наций (ООН) показало, что действия властей Мьянмы в отношении рохинджа — это геноцид, а решающую роль в эскалации межэтнического конфликта в стране сыграл Facebook. Компания опровергла эти обвинения, но в новом расследовании MIT Technology Review доказывает, что соцсеть не только игнорировала фейки, но и спонсировала их.
Новая модель публикации постов и монетизации контента
Статья, как отмечают сами журналисты, основана на экспертных интервью, анализе данных и внутренних документов. Издание выяснило, как Facebook, а вместе с ним и Google напрямую платят миллионы долларов создателям фейковых аккаунтов.
Переход на Instant Articles был не только удобным для пользователей, но и выгодным для соцсети — компания получает дополнительный доход от рекламы. Если раньше юзеры переходили на сайт СМИ и те получали выручку за каждый клик по их сайту от Google, то теперь весь процесс остается внутри экосистемы Facebook.
Как Instant Articles стала главным инструментом заработка для фейковых страниц?
Соцсеть предложила издательствам использовать новую программу монетизации. Им предлагалось начать размещать на своих сайтах рекламные объявления от Facebook, получая за это 70% рекламного дохода. Изначально крупные издания из США и Европы решили воспользоваться программой, однако их выручка упала, и СМИ перешли на введение платной подписки, с которой функция Instant Articles не работает.
На смену изданиям с хорошей репутацией пришли журналы из менее богатых стран, которые были готовы зарабатывать на любом контенте. Среди них оказались и фейковые страницы, не являющиеся новостным изданием. На примере Мьянмы этот переход наиболее заметный: в 2015 году шесть из десяти наиболее активных информационных сайтов в Facebook были официально зарегистрированными СМИ, а к 2018 году — через год после запуска Instant Articles — не осталось ни одного.
За каждый переход по ссылке автор контента при этом получал вознаграждение от Facebook. Для получения большего заработка создатели фейковых СМИ регулярно меняют свою повестку, публикуя материалы на самые популярные в мире темы, чтобы завлечь на свои сайты как можно больше случайных пользователей. Кроме того, они использовали все возможные варианты монетизации своего контента: реклама была на сайтах, в видео и онлайн-трансляциях в Facebook, а также в IGTV в Instagram.
Помимо Facebook, создателей фейковых страниц щедро вознаграждал Google, который увел часть рекламных доходов у соцсети, внедрив Instant Articles и собственную программу монетизации AdSense.
Ответ представителей Google и Facebook на итоги расследования
Получив результаты расследования MIT Technology Review, представители Google заявили, что подобная практика существует, но является нарушением принципов работы платформы. В компании отметили, что множество сайтов и каналов на YouTube, указанных в расследовании, уже отключены от монетизации. Тем не менее такие сайты все еще участвуют в программе монетизации контента, но подвергаются регулярному мониторингу со стороны аналитиков компании, сказали в Google.
Представители Facebook назвали выводы журналистов ошибочными, а данные — неточными. Однако компания пообещала изучить предоставленные материалы.