Берлинские техно-диджеи хотят получить статус всемирного наследия ЮНЕСКО

Берлинские техно-диджеи обратились в ООН с просьбой наделить их статусом всемирного наследия ЮНЕСКО. Если это случится, то власти Германии должны будут еще больше поддерживать музыкантов. Об этом пишет Dazed.

Инициатором кампании стал известный диджей Доктор Мотте. Он добивается признания берлинского техно «нематериальным культурным наследием», отмечая историческое значение музыкального направления — именно оно объединило Германию после падения Берлинской стены, считает он.

Кроме того, статус ЮНЕСКО предоставил бы техно-диджеям «должную поддержку от правительства [Германии] в сохранении культуры и более легкий доступ к государственным деньгам». Мотте говорит, что тогда они смогли бы помогать клубам с более низкими налогами и оказывать влияние на законы о строительстве и торговле.

В прошлом году Верховный финансовый суд Германии признал техно музыкальным жанром, а правительство проголосовало за наделение ночных клубов статусом культурного учреждения, как у музеев и театров, и уменьшило им налоговую нагрузку. 2 декабря власти страны ввели новые ограничения из‑за распространения штамма «Омикрон», но клубы закрывать не стали, зато запретили в них танцевать.