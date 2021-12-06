Фанаты GTA Online сделали взрывную чайку. Она метает бомбы и держит в страхе весь город

Поклонники GTA Online нашли способ превращать своих персонажей в чаек и летать над Лос-Сантосом. Изначально это было просто развлечением, но потом игроки научили чайку метать бомбы и сделали ее полезным оружием. На ролики с необычным прохождением игры обратил внимание Medialeaks. Первыми в сети появились видео, как геймеры пытались насолить противникам. Например, тиктокер с ником dejeanj в полете испачкал салон водителю кабриолета.

Пользователь с ником roastbeeftacogaming в тиктоке показал, как осматривает стратегические объекты с воздуха, другие игроки при этом ни о чем не догадываются.

Чтобы стать чайкой, нужно найти кактус пейот и съесть его. Он достаточно редкий, поэтому пользователь jaycippedits показал место на карте, где они обычно растут.

У кактуса есть галлюциногенное свойство, которое позволяет перевоплотиться в животное и оставаться в таком виде сколько захочется.

Следующий шаг — прикрепить к чайке взрывчатку. Для этого надо отправиться на пляж Веспуччи-Бич. Его расположение пользователь тоже отметил на карте.

Затем придется пару минут погулять, пока не появится опция «открыть инвентарь». В меню взаимодействий надо выбрать тип амуниции — метательный и оружие — бомбу-липучку.

Взрывчатка появляется на крыле у чайки, остается только выбрать цель и кинуть бомбу в нее. Игра даже позволяет прицелиться. Главное — не забывать уворачиваться, ведь подозрительную птицу другие игроки замечают и пытаются ее застрелить. Другие юзеры в сети оценили необычный способ тратить игровое время.

«Идеально»

«Это работает»

Но некоторые пользователи остались недовольны этой идеей.

«Спасибо, бро, я попробовал так сделать и врезался в фонарный столб»

А кто‑то после долгих поисков и вовсе не обнаружил заветного кактуса. Вероятно, потому что он пропадает, если кто‑то его съест, а после ролика в тиктоке спрос на растение значительно повысился.

«Где растение?»