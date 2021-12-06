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Фанаты GTA Online сделали взрывную чайку. Она метает бомбы и держит в страхе весь город

Виктория Шанина
Сегодня в 14:16

Поклонники GTA Online нашли способ превращать своих персонажей в чаек и летать над Лос-Сантосом. Изначально это было просто развлечением, но потом игроки научили чайку метать бомбы и сделали ее полезным оружием. На ролики с необычным прохождением игры обратил внимание Medialeaks.

Первыми в сети появились видео, как геймеры пытались насолить противникам. Например, тиктокер с ником dejeanj в полете испачкал салон водителю кабриолета.

@dejeanj #gta5 #funny #stupid #seagull #gta ♬ original sound - Dejean J

Пользователь с ником roastbeeftacogaming в тиктоке показал, как осматривает стратегические объекты с воздуха, другие игроки при этом ни о чем не догадываются.

@roastbeeftacogaming 🎶Fly Like A Seagull🎶 #gta5 #seagull #subscribe for more! #follow ♬ original sound - roastbeeftacogaming

Чтобы стать чайкой, нужно найти кактус пейот и съесть его. Он достаточно редкий, поэтому пользователь jaycippedits показал место на карте, где они обычно растут.

© jaycippedits/Tiktok

У кактуса есть галлюциногенное свойство, которое позволяет перевоплотиться в животное и оставаться в таком виде сколько захочется.

@desislavastoyanov2 The first time as a bird lasted just a few seconds 😂 hurry up guys it's peyote plants last day! #gta5 #gtav #gtaonline #peyoteplant #fail ♬ ROXANNE - Arizona Zervas

Следующий шаг — прикрепить к чайке взрывчатку. Для этого надо отправиться на пляж Веспуччи-Бич. Его расположение пользователь тоже отметил на карте.

Затем придется пару минут погулять, пока не появится опция «открыть инвентарь». В меню взаимодействий надо выбрать тип амуниции — метательный и оружие — бомбу-липучку.

Взрывчатка появляется на крыле у чайки, остается только выбрать цель и кинуть бомбу в нее. Игра даже позволяет прицелиться. Главное — не забывать уворачиваться, ведь подозрительную птицу другие игроки замечают и пытаются ее застрелить.

Другие юзеры в сети оценили необычный способ тратить игровое время.

«О мой бог, я чайка!»
«Идеально»
«Это работает»

Но некоторые пользователи остались недовольны этой идеей.

«Спасибо, бро, я попробовал так сделать и врезался в фонарный столб»

А кто‑то после долгих поисков и вовсе не обнаружил заветного кактуса. Вероятно, потому что он пропадает, если кто‑то его съест, а после ролика в тиктоке спрос на растение значительно повысился.

«Где растение?»
«„После того как вы забираете пейот, он исчезает из локации?“ — „Да, но если вы перезайдете в игру, все растения снова будут на своих местах“»
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