перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фанаты GTA Online сделали взрывную чайку. Она метает бомбы и держит в страхе весь город 14:16
В России выявили «Омикрон»-штамм 13:30
Наборы для оливье и селедки под шубой подорожали на 15 и 25% 13:10
Издателя «Медиазоны»* оштрафовали на 1500 рублей за отсутствие маркировки иноагента 12:44
Visuals/Unsplash
За сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса 11:44
В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года 11:41
ВОЗ: по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса 11:06
Том Холланд исполнит роль танцора Фреда Астера в биографическом фильме от Sony 10:58
Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера» 10:15
MGM/YouTube
«Дом Gucci» возглавил кинопрокат в России и СНГ 9:41
Земфира, Оксимирон и Måneskin: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года 9:38
Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса 8:45
Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети Вчера в 20:31
СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению Вчера в 19:27
Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня
Вчера в 19:13 дайджест
Krassotkin/Wikimedia Commons
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн — создатель «Кинотавра» Вчера в 18:57
Матвиенко: Россия не приемлет навязывания прав секс-меньшинств и многообразия гендеров Вчера в 16:38
Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем Вчера в 16:25
Привитым «Спутником V» разрешат въезд в Саудовскую Аравию Вчера в 15:44
Alexxx Malev/Flickr
Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков Вчера в 15:24
Отключить рекламу

В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

Денис Ламехов
Сегодня в 11:41

Ночью 6 декабря в Петербурге был побит суточный температурный рекорд 128-летней давности. Столбик термометра приблизился к отметке минус 21 градус. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году», — рассказал он. Отвечая на вопросы пользователей, он указал, что причиной такого низкого показателя стало изменение климата: «Глобальное потепление приводит к увеличению температурных контрастов».

Леус добавил, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз подобные морозы в Петербурге наблюдались 25 января 2019 года. Синоптик также сообщил, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить