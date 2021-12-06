В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

Ночью 6 декабря в Петербурге был побит суточный температурный рекорд 128-летней давности. Столбик термометра приблизился к отметке минус 21 градус. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году», — рассказал он. Отвечая на вопросы пользователей, он указал, что причиной такого низкого показателя стало изменение климата: «Глобальное потепление приводит к увеличению температурных контрастов».

Леус добавил, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз подобные морозы в Петербурге наблюдались 25 января 2019 года. Синоптик также сообщил, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.