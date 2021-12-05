Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети

Trump Media & Technology Group (TMTG) экс-президента США Дональда Трампа привлекла более миллиарда долларов на создание собственной соцсети. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Деньги были переданы от группы институциональных инвесторов. Их имена не уточняются. TMTG получит средства после слияния с фирмой Digital World Acquisition, которая занимается слияниями и поглощениями. С ее помощью Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.

«Один миллиард долларов — это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Трамп.

Дональд Трамп анонсировал создание Truth Social 21 октября. Тога же была основана Trump Media & Technology Group, которая займется запуском платформы. Бета-версия соцсети должна была появиться в ноября, а для большой аудитории доступ хотели открыть в первом квартале 2022 года.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Дональд Трамп уже несколько раз пытался создать новые платформы для общения со своими сторонниками. 30 марта появился сайт 45office.com, на котором только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «Поделиться своими мыслями», а также «Для прессы». Позже Трамп запустил платформу, с помощью которой можно только отправить пожертвование политику или купить его мерч. А в июле его команда разработала соцсеть, подозрительно похожую на твиттер.