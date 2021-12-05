перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети 20:31
СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению Обновлено в 19:27
Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня
19:13 дайджест
Krassotkin/Wikimedia Commons
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн — создатель «Кинотавра» 18:57
Матвиенко: Россия не приемлет навязывания прав секс-меньшинств и многообразия гендеров 16:38
Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем 16:25
Привитым «Спутником V» разрешат въезд в Саудовскую Аравию 15:44
Alexxx Malev/Flickr
Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков 15:24
На Кипре нашли тела двух россиянок, пропавших в ноябре. Подозреваемые — граждане Сирии — задержаны 15:19
«Ленфильм» планирует предлагать свои проекты Netflix 14:35
Netflix показал трейлер новой «Техасской резни бензопилой». Это продолжение оригинала 1974 года 14:32
В Петербурге появилась платформа № 9¾ как в «Гарри Поттере». Найти ее можно на Ладожском вокзале 13:47
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Джаред Лето превращается в вампира в фрагменте кинокомикса «Морбиус» 13:43
Северо-Восточную хорду планируют достроить к осени 2022 года 13:01
Астронавтка на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения 12:52
В Беларуси предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. Ей грозит шесть лет тюрьмы 12:13
За сутки в России выявили 32 602 случая коронавируса 11:37
EveryDay FN/YouTube
Дуэйн Джонсон перевернул остров и всех спас в финале второй главы Fortnite 11:03
Вышел трейлер сиквела «Человек-паук: Через вселенные». У продолжения будет две части 10:10
Ученые предполагают, что «Омикрон»-штамм мог развиться в организме животного 9:17
Отключить рекламу

Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети

Семён Гудошников
Сегодня в 20:31

Trump Media & Technology Group (TMTG) экс-президента США Дональда Трампа привлекла более миллиарда долларов на создание собственной соцсети. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Деньги были переданы от группы институциональных инвесторов. Их имена не уточняются. TMTG получит средства после слияния с фирмой Digital World Acquisition, которая занимается слияниями и поглощениями. С ее помощью Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.

«Один миллиард долларов — это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Трамп.

Дональд Трамп анонсировал создание Truth Social 21 октября. Тога же была основана Trump Media & Technology Group, которая займется запуском платформы. Бета-версия соцсети должна была появиться в ноября, а для большой аудитории доступ хотели открыть в первом квартале 2022 года.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Дональд Трамп уже несколько раз пытался создать новые платформы для общения со своими сторонниками. 30 марта появился сайт 45office.com, на котором только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «Поделиться своими мыслями», а также «Для прессы». Позже Трамп запустил платформу, с помощью которой можно только отправить пожертвование политику или купить его мерч. А в июле его команда разработала соцсеть, подозрительно похожую на твиттер.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить