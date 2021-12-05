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СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению Обновлено в 19:27
Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня
19:13 дайджест
Krassotkin/Wikimedia Commons
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн — создатель «Кинотавра» 18:57
Матвиенко: Россия не приемлет навязывания прав секс-меньшинств и многообразия гендеров 16:38
Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем 16:25
Привитым «Спутником V» разрешат въезд в Саудовскую Аравию 15:44
Alexxx Malev/Flickr
Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков 15:24
На Кипре нашли тела двух россиянок, пропавших в ноябре. Подозреваемые — граждане Сирии — задержаны 15:19
«Ленфильм» планирует предлагать свои проекты Netflix 14:35
Netflix показал трейлер новой «Техасской резни бензопилой». Это продолжение оригинала 1974 года 14:32
В Петербурге появилась платформа 9¾, как в «Гарри Поттере». Найти ее можно на Ладожском вокзале 13:47
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Джаред Лето превращается в вампира в фрагменте кинокомикса «Морбиус» 13:43
Северо-Восточную хорду планируют достроить к осени 2022 года 13:01
Астронавт на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения 12:52
В Беларуси предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. Ей грозит шесть лет тюрьмы 12:13
За сутки в России выявили 32 602 случая коронавируса 11:37
EveryDay FN/YouTube
Дуэйн Джонсон перевернул остров и всех спас в «Финале» второй главы Fortnite 11:03
Вышел трейлер сиквела «Человек-паук: Через вселенные». У продолжения будет две части 10:10
Ученые предполагают, что «Омикрон»-штамм мог развиться в организме животного 9:17
Hulu удалил документальный фильм о трагедии на Astroworld после возмущения в соцсетях Вчера в 20:59
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Дайджест

Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:13

В Москве в возрасте 75 лет умер кинопродюсер, актер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. В середине ноября его госпитализировали с сердечным приступом.

СК проверит по обращению «инициативной группы патриотов» творчество Noize MC и Оксимирона. В нем нашли пропаганду негативного отношения к правоохранителям, а также «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

В России выявили 32 602 новых случая коронавируса, умерли 1206 человек. Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд людям, вакцинированным «Спутником V».

Ученые выдвинули новую версию происхождения «Омикрон»-штамма (его в России пока не зарегистрировали). Вариант вируса мог развиться в организме животного, например грызуна, а потом передаться человеку.

СК Беларуси предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. По статье о разжигании вражды ей грозит шесть лет лишения свободы.

Валентина Матвиенко заявила, что Россия не приемлет навязывание чуждых ценностей, таких как права ЛГБТ и многообразие гендеров. «В Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо», — сказала она.

Последний участок Северо-Восточной хорды в Москве планируют достроить к следующей осени. Затем магистраль протянут в сторону федеральной трассы до Казани.

На Ладожском вокзале в Петербурге появилась платформа № 9¾ из вселенной «Гарри Поттера». Вывеска, сова и тележка с чемоданами — на месте.

«Ленфильм» собирается предлагать свои проекты Netflix. Но в будущем, после того как полностью запустит собственное кинопроизводство.

Астронавтка поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения, снятыми на МКС. Вы знаете, что делать: фото — по ссылке.

В Fortnite прошел заключительный ивент второй главы. Роль основателя (сюрприз!) исполнил Дуэйн Джонсон — он перевернул остров и всех спас.

Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами в мем. Если кто не знает, о каких мемах речь, — тут подборка.

Ловите пару свежих трейлеров: мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и новой «Техасской резни бензопилой» от Netflix. А бонусом — фрагмент из «Морбиуса», где Джаред Лето превращается в вампира.

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