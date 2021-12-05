Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня

В Москве в возрасте 75 лет умер кинопродюсер, актер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. В середине ноября его госпитализировали с сердечным приступом.

СК проверит по обращению «инициативной группы патриотов» творчество Noize MC и Оксимирона. В нем нашли пропаганду негативного отношения к правоохранителям, а также «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

В России выявили 32 602 новых случая коронавируса, умерли 1206 человек. Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд людям, вакцинированным «Спутником V».

Ученые выдвинули новую версию происхождения «Омикрон»-штамма (его в России пока не зарегистрировали). Вариант вируса мог развиться в организме животного, например грызуна, а потом передаться человеку.

СК Беларуси предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. По статье о разжигании вражды ей грозит шесть лет лишения свободы.

Валентина Матвиенко заявила, что Россия не приемлет навязывание чуждых ценностей, таких как права ЛГБТ и многообразие гендеров. «В Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо», — сказала она.

Последний участок Северо-Восточной хорды в Москве планируют достроить к следующей осени. Затем магистраль протянут в сторону федеральной трассы до Казани.

На Ладожском вокзале в Петербурге появилась платформа № 9¾ из вселенной «Гарри Поттера». Вывеска, сова и тележка с чемоданами — на месте.

«Ленфильм» собирается предлагать свои проекты Netflix. Но в будущем, после того как полностью запустит собственное кинопроизводство.

Астронавтка поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения, снятыми на МКС. Вы знаете, что делать: фото — по ссылке.

В Fortnite прошел заключительный ивент второй главы. Роль основателя (сюрприз!) исполнил Дуэйн Джонсон — он перевернул остров и всех спас.

Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами в мем. Если кто не знает, о каких мемах речь, — тут подборка.

Ловите пару свежих трейлеров: мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и новой «Техасской резни бензопилой» от Netflix. А бонусом — фрагмент из «Морбиуса», где Джаред Лето превращается в вампира.