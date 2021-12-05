В Москве в возрасте 75 лет скончался кинопродюсер, актер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его жену Наталью.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — сказала она.

В середине ноября СМИ сообщали, что Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии. 25 ноября ТАСС писал, что продюсер лежит в реанимации.

В 1987 году Рудинштейн организовал первый рок-фестиваль в СССР, который прошел в подмосковном Подольске, в 1990-м — фестиваль «Кинотавр», а в 2001-м — «Кинотаврик». Также продюсер основал кинопремию «Золотой овен».

В качестве актера Рудинштейн появлялся в мелодраме «Приходи на меня посмотреть», детективе «Завтра будет завтра», драме «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и мелодраме «Московская сага».