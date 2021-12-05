Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем

Бразильский художник Женильдо Ронки поблагодарил пользователей за то, что они превратили его мотивационный рисунок в мем. В 2013 году он нарисовал карикатуру «Выбери счастливую сторону жизни!» с грустным и веселым пассажирами автобуса.
В знак благодарности Ронки выложил новую зарисовку с теми же героями. Они держат плакат со словом «Спасибо», причем один из них как всегда с улыбкой на улице, а второй все так же грустит.
Художник также записал отдельное видео с благодарностями, заодно развеяв слухи, что он продал рисунок как NFT.
Сюжет карикатуры прост: двое мужчин едут в автобусе, но сидят в разных сторонах. У одного персонажа из окна открывается красивый вид на горы и закат, а у другого — серая скала. Первый испытывает радость, второй — печалится.
Пользователи решили, что из рисунка может получится мем, обыгрывающий разные ситуации из жизни. Сначала изображение завирусилось у бразильских юзеров, а потом разошлось по всем соцсетям, став шаблоном для тысяч ироничных картинок.
Спустя время юзеры решили, что оригинал не может в полной мере раскрыть их шутку, поэтому начали добавлять новых персонажей и изменять картинку.