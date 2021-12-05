Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем

Бразильский художник Женильдо Ронки поблагодарил пользователей за то, что они превратили его мотивационный рисунок в мем. В 2013 году он нарисовал карикатуру «Выбери счастливую сторону жизни!» с грустным и веселым пассажирами автобуса.

В знак благодарности Ронки выложил новую зарисовку с теми же героями. Они держат плакат со словом «Спасибо», причем один из них как всегда с улыбкой на улице, а второй все так же грустит.