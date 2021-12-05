Полиция Кипра нашла тела двух российских туристок, 33 и 43 лет, пропавших в ноябре. Они были захоронены в саду одного из частных домов, сообщает газета CyprusMail.

В пресс-службе российского посольства в Республике Кипр сказали РБК, что по подозрению в убийстве задержаны трое — все они граждане Сирии.

Основной подозреваемый был задержан около десяти дней назад и на допросах признался в убийстве. Он заявил, что услышал, как две женщины говорили о нем, когда он возвращался с охоты и застрелил их.

Затем он вырыл яму в саду глубиной 1,5 метра в 10 метрах от частного дома, и захоронил там тела, засыпав гравием. Полиция не могла найти место, поскольку сильный дождь скрыл следы. Причины своего поступка подозреваемый не уточнил.

43-летняя и 33-летняя женщины приехали на Кипр в качестве туристок. Одна в начале лета, а другая в октябре. Обе находились в Ларнаке. Женщин объявили пропавшими без вести 17 ноября.